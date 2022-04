Eine neue Kindertagesstätte wird in Neuhemsbach gebaut. Für die Übergangszeit wird eine provisorische Kita im Bürgerhaus eingerichtet. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch entschieden.

Die Kosten für die Planung der neuen Einrichtung beliefen sich auf mehr als 215.000 Euro, teilte Ortsbürgermeisterin Silke Brunck (SPD) mit. Die Ingenieurleistungen für Architekten und Statiker müssten deshalb europaweit ausgeschrieben werden. Der Rat genehmigte dieses Vorgehen bei einer Gegenstimme. Außerdem entschieden sich die Ratsmitglieder dafür, im Erdgeschoss des Bürgerhauses eine provisorische Kita einzurichten. Ein Ortstermin mit Vertretern aller beteiligten Institutionen habe kürzlich stattgefunden, berichtete die Ortschefin. Die Kosten für den Umbau beliefen sich auf etwa 30.000 Euro. Die Verantwortlichen hätten festgestellt, dass die ins Auge gefassten Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Bürgerhauses für die Einrichtung einer provisorischen Kita gut geeignet seien. So könne beispielsweise neben einem großen Aufenthaltsraum auch ein Schlafraum hergerichtet werden.

Bedenken wegen Ausgaben für Personal

Axel Weber (FWG) befürwortete das Konzept vor allem, „weil die 30.000 Euro für Maßnahmen eingesetzt werden, die die Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes für die Zukunft verbessern“. Thomas Brunck (SPD) assistierte mit der Feststellung, dass die Kosten relativ gering seien, der Nutzen für die Gemeinde aber offensichtlich. Nicolas Gauger (FDP) gab zu bedenken, dass auf die Gemeinde erhebliche Kosten zukommen könnten, wenn die Ausgaben für das Personal nicht im Rahmen des neuen Kita-Gesetzes gefördert würden. Er schlug deshalb vor, den Beschluss zur Einrichtung einer provisorischen Kita nur unter der Bedingung zu fassen, dass die Personal-Aufwendungen nicht von der Gemeinde allein getragen werden müssen. Diesem Vorschlag schloss sich der Rat an.