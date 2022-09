Der Parcours kann schon seit rund vier Wochen befahren werden. Die neue Pumptrack-Anlage in Niederkirchen wird am Sonntag, 11 Uhr, offiziell eingeweiht.

„Rege genutzt“, werde die spezielle Bikestrecke bereits, berichtet Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger und freut sich darüber. Neben dem Parcours ist allerdings noch einiges zu tun, Bäume und Sträucher sollen gepflanzt werden. Die Anlage entstand auf einer 1600 Quadratmeter großen Fläche am Sport- und Freizeitzentrum. „Die Bausumme von circa 18.000 Euro wurde mittels Spenden regionaler Firmen, Privatpersonen und Vereinen aufgebracht“, sagt Pfleger. Der Wunsch von Jugendlichen nach einem Bikepark war 2019 bei der Zukunftswerkstatt an die Gemeinde herangetragen worden. Im vergangenen Jahr fanden dann Erdarbeiten in Eigenleistung statt. Ab August ging es an die Modellierung, die die Experten der Shapetastic Crew übernahmen, auch hierbei packten viele Freiwillige mit an. Der Bikepark ist für die Gemeinde ein Gewinn, ist sich der Ortsbürgermeister sicher.