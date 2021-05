Spaziergängern, die derzeit bei hereinbrechender Dämmerung im Stockborner Bruch unterwegs sind, bietet sich ein eindrucksvolles Naturschauspiel: Der Starenschlafplatz an der Lauter ist heiß begehrt, mehrere zehntausend Tiere versammeln sich hier.

Die Dämmerung ist nicht mehr weit, der Blick auf die Uhr zeigt 16.30 Uhr. Noch ist Ruhe im Stockborner Bruch, dort an der Lauter zwischen Kaiserslautern und Otterbach, wo sich seit Jahren ein Starenschlafplatz befindet. Der Rodenbacher Schlafplatz der Vögel mit schillernden Punkten und dem kurzen Schwanz wird in diesem Jahr zumindest bislang noch nicht genutzt. Womöglich ist dies mit ein Grund für die Fülle, die sich derzeit am Himmel über der Lauter zeigt.

Es tut sich was, die ersten Schwärme sind im Anflug. Mal mit weniger Tieren, mal mit 1000 im Verbund tanzen sie am Himmel, führen ein Ballett auf, das verzaubert und das doch nur einen einzigen Sinn hat: dem Greifvogel keine Chance zu geben. Zu sehen sind schlagartige Richtungswechsel, erst im Oval, gleich darauf als Halbmond aber immer mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Laute sind keine zu hören, nur das Rauschen der akrobatisch umhersausenden Vögel ist wahrnehmbar. Was der Mensch sieht, ist die pure Harmonie auf Flügeln. Irgendein Vogel muss doch die Richtung vorgeben, muss die Symphonie am Abendhimmel dirigieren. Nein, das menschliche Auge oder Ohr kann keinen Taktgeber auszumachen.

Starwolke lebt durch das Kollektiv

„Die Starwolke lebt durch das Kollektiv“, erklärt Alfred Klein vom Naturschutzbund Weilerbach das himmlische Phänomen. Jeder Star orientiert sich im Flug an seinen Nachbarn. Das funktioniert, ist unfallfrei, beeindruckend und ziemlich effektiv gegen räuberische Angriffe. Dient doch der abendliche Tanz schlicht der Feindesabwehr. Die Greifvögel kennen den Schlafplatz der Stare nämlich genau und wissen um den fett gedeckten Himmelstisch.

Während der Mensch aus dem Staunen nicht mehr rauskommt, saust ein Wanderfalke herbei und auch ein Sperber war schon auszumachen. Zumindest für den Moment passiert aber keinem der Stare was. Alle fallen wie auf Kommando runter ins Schilf, halten einen kurzen Tratsch. Ob nun mit dem eigenen Trupp oder einem fremden Schwarm, der sich tagsüber an anderer Stelle aufgehalten halt, geschwätzt wird, kann Mensch nicht verstehen. Egal, das Vogelgeplapper hat etwas beruhigendes, friedliches.

Rund 50.000 Vögel könnten es sein

Mit der Dunkelheit legt sich Ruhe über das Stockborner Bruch. Wie viele Stare hier nun schlafen? Keiner weiß es genau. „Die Schwärme sind so groß, kommen aus allen Richtungen, die sind unmöglich zu zählen“, sagt Klein. Der Fachmann geht aber von durchaus bis zu 50.000 Vögeln aus. So viele seien es im Bruch schon seit Jahren nicht mehr gewesen. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, der soll laut Klein die klaren kalten Tage nutzen und sich kurz vor der Dämmerung das Schauspiel auf dem Weg ins Stockborner Bruch gönnen. Schließlich kann niemand genau sagen, wie lange dort noch gemeinsames Starenschlafen stattfindet.

Sobald das Futter knapp wird, wird es die Stare in den milderen mitteleuropäischen Süden ziehen. Sicher nicht alle. Ein paar werden bleiben, die Pfälzer Gastfreundschaft an den Futterhäuschen in Anspruch nehmen. Sie werden mit Wonne in bereitgelegte Äpfel hacken oder sich an Fettknödeln die Schnäbel einschmieren. Und sie werden den Menschen dann durch ihr Talent als Stimmenimitator und sicher auch als Raufbold mit seinesgleichen belustigen.