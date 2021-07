Lange Jahre konnte man den Eindruck gewinnen, dass der Stadtteil Miesenbach gegenüber seinem Pendant Ramstein im Hintertreffen war. Fast wirkte er vergessen und „schlummerte“ vor sich hin. Während Ramstein mit seiner Innenstadt und einer, wenn auch überschaubaren Geschäftswelt im Fokus der Aufmerksamkeit stand, schien in Miesenbach die Zeit stehen geblieben zu sein. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Zum Einkaufsmarkt in der Ortsmitte und einem Neubaugebiet kam die Neugestaltung des Naherholungsgebietes rund um den Seewoog, der mit seinen Freizeitmöglichkeiten, Spielplatz, Gastronomie und Biotop eine Aufwertung darstellt. Nur unweit wird nun in Verbindung mit dem Neubau der Kindertagesstätte der Seewooggraben neu gestaltet und das Areal parkähnlich angelegt. Damit wird innerhalb kurzer Zeit eine weitere Maßnahme umgesetzt, die die Lebensqualität in dem Stadtteil steigert.