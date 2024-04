Die FWG Landstuhl setzt bei der Stadtratswahl am 9. Juni auf ihren Stadtbürgermeisterkandidaten Markus Göttel als Zugpferd.

Der 59-jährige Versicherungsfachwirt, der die Allianz-Generalvertretung in Landstuhl leitet, hatte bisher noch kein politisches Mandat, hat sich aber über viele Jahre in der Fördergemeinschaft der Sickingenstadt engagiert und war auch deren Vorsitzender. Er bewirbt sich als parteiloser Kandidat um die Nachfolge von Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD).

Auf Platz zwei der neun Namen umfassenden Liste findet sich hingegen ein Mann, der schon auf viele Jahrzehnte in der Kommunalpolitik zurückblicken kann: Karl Pfaff. Der 79-jährige frühere Rektor der Realschule in Landstuhl saß schon für die FDP im Stadtrat, gehört aber nun schon längere Zeit der FWG-Fraktion an. Auf Platz drei kandidiert Maja Rückert. Die 41-Jährige ist von Beruf Finanzbuchhalterin.

Die FWG hat derzeit im Stadtrat vier Sitze, nachdem Sabine Schäfer, die 2019 für die Linkspartei ins Stadtgremium einzog, zur FWG gewechselt war. Die 65-jährige Schäfer, von Beruf Bürokauffrau, ist auch jetzt wieder dabei und kandidiert auf Platz fünf.

Nicht mehr auf der Stadtratsliste vertreten sind Hans-Josef Crusius und der derzeitige Fraktionssprecher Franz Wosnitza. „Wir sind weiterhin für die FWG im Boot und werden die Fraktion tatkräftig unterstützen, aber nicht mehr kandidieren“, sagt Wosnitza, der sich allerdings erneut für ein Mandat im Lauterer Kreistag bewirbt.

Liste der FWG

1. Markus Göttel, 2. Karl Pfaff, 3. Maja Rückert, 4. Stefan Rossel, 5. Sabine Schäfer, 6. Beatrix Rückert, 7. Max Emrich, 8. Andreas Germeshausen, 9. Markus Perisello.