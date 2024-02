Gegen die Stimmen der FWG hat der Stadtrat den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Während der Sitzung wurde einmal mehr Kritik am Vorgehen des Landes laut. Die FWG sieht eine versäumte Chance.

„Die extrem schwierige finanzielle Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz hat sich durch den neuen kommunalen Finanzausgleich und kurioserweise auch durch das Entschuldungsprogramm des Landes weiter verschärft.“ Mit diesen Worten begann Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) seine Haushaltsrede. Die von der Aufsichtsbehörde propagierte, strikte Pflicht zum Haushaltsausgleich führe auf der Ebene der Gemeinden und Städte unweigerlich zu weiteren deutlichen Steuererhöhungen. Verbandsgemeinde und Kreis seien durch die neuen Regelungen zudem gezwungen, ihre Umlagen anzuheben. So zahle die Stadt Landstuhl jetzt schon 11,67 Millionen Euro an Umlagen. Wie die CDU feststellte, sind das 85 Prozent der Einnahmen.

Auch neue Investitionen geplant

Die Stadt will 2024 die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weiterführen. Dafür habe man Haushaltsermächtigungen von 6,2 Millionen Euro aus den Vorjahren in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich werden neue Investitionen mit einem Gesamtvolumen von knapp 1,5 Millionen Euro eingeplant – unter anderem der Erwerb eines Gebäudecontainers, um die Erweiterung der Kita Atzelnest dauerhaft sicherzustellen, die Neugestaltung des Martin-Butzer-Platzes, die Umgestaltung der Kaiserstraße und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Auch die Planungen für eine Folgenutzung des Grundstückes Ringstraße sowie der Bau einer neuen Zufahrt zum Gelände der Internationalen Schule Westpfalz werden angegangen. „Alles Investitionen in unsere Infrastruktur und damit eindeutig auf die Zukunft der Sickingenstadt ausgerichtet“, so Hersina.

Nach Meinung von Franz Wosnitza (FWG) ist der Haushalt schöngeredet. Er betonte, dass die Chance versäumt wurde, dem FWG-Antrag auf Einrichtung einer Parkraumbewirtschaftung zuzustimmen und mit Parkgebühren hohe Einnahmen zu generieren. Außerdem fehle der soziale Wohnungsbau im Haushalt. Für die Jugend sei keine Anlaufstelle da, für die Vereine sei die Unterstützung zu gering. Auch Klimaschutz vermisse er. „Es sind nicht alle Einnahmen ausgeschöpft und nicht wahrgenommen, deshalb kann ich dem Haushalt nicht zustimmen“, sagte der FWG-Sprecher.

CDU kritisiert das Land

Die CDU sieht die Schuld für den nicht ausgeglichenen Haushalt hauptsächlich bei der Landesregierung. Statt den Kommunen jetzt mehr Geld zu Verfügung zu stellen, mache das Land ihnen klar, dass sie gefälligst erstmal ihre Steuern anheben sollen. Das Land stelle zu wenig Geld bereit. Es könne nicht sein, dass vom Land Vorgaben gemacht werden – beispielsweise bei Kindertagesstätten und Feuerwehr – und die Stadt ein Teil der Kosten tragen soll. Insgesamt 85 Prozent ihrer Gelder müsse die Stadt an Umlagen abgeben. Die Erhöhung der Steuern, die vom Landstuhler Rat beschlossen wurde, sei nur aufgrund der Vorgaben des Landes notwendig gewesen. Kritik an den hohen Steuern sei also nicht an die Stadt zu richten, sondern an das Land Rheinland-Pfalz, stellte der CDU-Sprecher Gerhard Malinowski fest. Man habe nun rigoros den Rotstift bei der Aufstellung des Haushalts angesetzt. Die CDU will zukünftig weitere Einsparungen vornehmen.

Im Ergebnishaushalt steht trotz Anhebung der Steuerhebesätze und Einsparungen bei den Ausgaben ein Defizit von 3,6 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt wird mit einem Überschuss von 658.880 Euro geplant.