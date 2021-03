Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes „Innenstadt-Vergnügungsstätten“ will die Stadt Landstuhl die Zulässigkeit dieser Form der gewerblichen Nutzung regeln. Daher hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einen neuen Bebauungsplan festgesetzt. Dadurch soll verhindert werden, dass durch Vergnügungsstätten, also etwa Spielhallen, Diskotheken oder Amüsierbetriebe, andere Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe verdrängt werden, die nötig sind, damit die Stadt weiterhin als Mittelzentrum eingestuft wird. Die Attraktivität und das geschäftliche Niveau der Kernstadt soll erhalten bleiben. Vergnügungsstätten sollen jedoch nicht ganz aus dem Stadtbild verdrängt werden. Im Bereich der Bahnstraße, Ecke Eisenbahnstraße können Gewerbeflächen als solche genutzt werden.

Der Stadtrat war aktiv geworden, da die Mitglieder befürchtet hatten, dass sich die Rotlichtbetriebe in der Bahnstraße ausweiten würden, wenn der neue Bebauungsplan nicht verabschiedet würde. Hintergrund ist der für Sommer geplante Umzug der Polizeiinspektion Landstuhl in ihr neues Domizil in der Bahnstraße. Der bestehende Plan sei nicht mehr zeitgemäß gewesen und habe dem Bestand angepasst werden müssen, sagte Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) in der Sitzung.