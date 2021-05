Ein Bikepark unter der Federführung des Sportvereins: Diesem Ziel ist man in Otterberg ein Stückchen nähergekommen. Der Stadtrat sprach sich am Dienstag grundsätzlich dafür aus. Die Idee war dem Rat im März von Jugendtrainer Grischa Greuel vorgestellt worden, auf dessen Initiative sie zurückgeht. Entstehen könnte der Bikepark auf dem ehemaligen Hartplatzgelände: mit Hügeln, Senken, Rampen und auch Sprungmöglichkeiten. Es soll ein soziales Projekt werden, in das Kinder und Jugendliche von Anfang an eingebunden werden, meinte Greuel damals. Haftung, Pflege, Unterhaltung und gegebenenfalls auch der Rückbau würden vom Verein getragen, fasste nun Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) zusammen. „Die Finanzierung soll über Fördermittel, Spenden und Sponsoren sichergestellt werden.“ Nun seien die Initiatoren gefordert, ein Konzept zu erarbeiten und vorzulegen. zs