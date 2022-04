Die Stadt Landstuhl macht den Weg frei für die Erweiterung des Hospizes Hildegard Jonghaus am St.-Johannis-Krankenhaus. Der Stadtrat verabschiedete in seiner Sitzung am Dienstag eine entsprechende Ergänzungssatzung einstimmig.

Angrenzend zum St.-Johannis-Krankenhaus und zum Hospiz befindet sich eine bislang noch unbebaute Fläche, auf der nun ein Erweiterungsbau für das bestehende Hospiz errichtet werden soll. 2013 wurden mit der Ergänzungssatzung „Hospiz“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des bestehenden Hospizes geschaffen. Damals sei die nun benötigte Fläche jedoch nicht in die Satzung miteinbezogen worden. Also musste eine neue her, erläuterte Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD).

In der neuen Ergänzungssatzung wurde die für den Erweiterungsbau benötigte Fläche einbezogen – und somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen. Die Erschließung des Gebiets von 4200 Quadratmetern werde wie bisher über die Nardinistraße erfolgen, der ruhende Verkehr soll vollständig auf dem Privatgrundstück untergebracht werden. Im Neubau entstehen drei neue Zimmer und ein Sozialraum für das Personal.