Was in Kaiserslautern bereits eine 15-jährige Erfolgsgeschichte ist, feierte im Landkreis nun Premiere: Am Mittwoch fiel in Ramstein-Miesenbach der Startschuss zum diesjährigen Stadtradeln. Für die bundesweite Aktion konnten mit einer gemeinsamen Fahrradtour die ersten Kilometer gesammelt werden.

In den kommenden drei Wochen gilt es wieder, fleißig in die Pedale zu treten und möglichst oft auf das Auto zu verzichten. Sattel statt Sitz – das also ist im Alltag das Gebot der Stunde.