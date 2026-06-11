30 Teams treten im Landkreis Kaiserslautern beim Stadtradeln an, um möglichst viele Kilometer für Umwelt und Gesundheit zu sammeln. Los ging es in Enkenbach-Alsenborn.

Der Startschuss für das Stadtradeln im Landkreis Kaiserslautern ist am Mittwoch in Enkenbach-Alsenborn gefallen. Gegen 17 Uhr versammelten sich auf dem Konrad-Adenauer-Platz rund 30 Teilnehmer mit ihren Fahrrädern, begleitet von Verantwortlichen und Organisatoren der Aktion. Bereits zum dritten Mal organisiert das Klima-Bündnis die Kampagne im Landkreis. Von Mittwoch, 10. Juni, bis Dienstag, 30. Juni, können Radfahrer Kilometer sammeln und diese mithilfe einer App melden.

Für die Koordination der Initiative zeichnen Sara Mohr und Cecile Wesseling, Klimaschutzmanagerin und Klimaanpassungsmanagerin bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern, verantwortlich. In diesem Jahr sind bislang 30 Teams aus dem Landkreis angemeldet. „Anstelle des Autos sollen Alltagswege mit dem Rad bewältigt werden. Damit tut man sowohl Gutes für die eigene Gesundheit wie auch für den Klimaschutz“, erklärt Mohr den Zweck der Kampagne.

Obenauer will erneut Männerwertung anführen

Einer, der schon zum wiederholten Mal am Stadtradeln teilnimmt, ist Armin Obenauer. „Ich möchte dieses Jahr das Triple holen“, sagt er. Im Jahr 2024 legte Obenauer 3055 Kilometer auf seinem E-Bike zurück, ein Jahr später waren es 2800 Kilometer. Damit lag er beide Male an der Spitze der Einzelwertung der Männer. Dafür erhielt der ehemalige Ortsbürgermeister von Neuhemsbach Urkunden.

Auch 2026 geht er wieder mit seinem E-Bike an den Start, dessen Tacho in vier Jahren 49.000 Kilometer gesammelt hat. Für Obenauer gehört das Radfahren zum Alltag, etwa für den morgendlichen Brötcheneinkauf. „Wenn man auf dem Rad sitzt, kann man nicht an den Kühlschrank gehen“, sagt er mit einem Schmunzeln. Da können die Pfunde purzeln.

Sieger 2025 geben Wanderpokale zurück

Neben den Einzelwertungen für Männer und Frauen können sich Teams in zwei Kategorien messen: bestes Team (mit der höchsten Kilometerleistung) und größtes Team. Die Sieger erhalten einen großen Wanderpokal, der nach einem Jahr gegen eine personalisierte, kleinere Variante ausgetauscht wird.

Der Tausch wurde am Mittwoch vollzogen: Ralf Schwarm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach, gab den Wanderpokal zurück. Das Team seiner Gemeinde war 2025 bestes Team. Die größte Gruppe 2025 vertrat Sportlehrer Sebastian Stumber von der IGS Enkenbach-Alsenborn. Er tauschte die Trophäe für die Schule ein.

Zwei Touren am ersten Abend

Offiziell eröffnet wurde die Aktion vom Ersten Kreisbeigeordneten Jan Schneider und von Silke Brunck, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Direkt im Anschluss starteten die Teilnehmer mit den ersten Touren. Armin Obenauer bot eine Feierabend-Tour von 20 Kilometern Länge an. Auch die Rennrad-Truppe des Vereins Vorwärts Mehlingen begann ihre Tour am Mittwochabend am Konrad-Adenauer-Platz. Vor dem Start konnten die Stadtradler ihre Fahrräder am Stand des Ramsteiner Fahrradladens „Bikes and more“ überprüfen lassen.

Info

Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn bietet bis zum 30. Juni mehrere geführte Touren an, um die abwechslungsreiche Landschaft der Region zu entdecken. Interessierte können sich unter den Telefonnummern 06303 913-117, -168 und -126 informieren.