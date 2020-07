Musik liegt in der Landstuhler Luft. Am Samstag, 11. Juli, beginnt um 19 Uhr die Veranstaltungsreihe „Summer in the city“ mit der Band The Watching. Es folgen elf weitere musikalische Samstage auf dem Vorplatz der Stadthalle. Alles bei freiem Eintritt, aber wegen Corona mit Anmeldung – und einer Überraschung zum Schluss.

Musikgenuss im Freien versprechen dabei The Watching, The Horse, BEAT 66, 20F.US, Homberg & Schmitt feat. Pagliarini, AnnäX 2.0 meets Finn Raber, Goodlife, Nighthawk, Cha-Lounge, Luigi Botta & Friends und Strings Attached. Zum Abschluss der Reihe spielt am 26. September ein „Special Guest“. Wer das sein wird, verrät die Leiterin der Stadthalle, Kornelia Bernheine, noch nicht. Das soll eine Überraschung werden und ein krönender Abschluss.

„Alle Künstler verzichten auf ihre Gage“, betont Bernheine. Das sei „ein tolles Zeichen der Solidarität und Freundschaft“ für den nicht nur wegen Corona um das weitere Bestehen und seinen Erhalt kämpfenden städtischen Eigenbetrieb Stadthalle, der die Veranstaltungsreihe nur mit Unterstützung von Sponsoren auf die Beine stellen könne.

„Wir hoffen natürlich, dass dieser Musiksommer nicht nur für die Stadthalle ein Erfolg wird, auch die Kultur- und Musikszene hat unter Corona stark gelitten; viele Musiker hatten wegen der fehlenden Auftritte keine Einnahmen mehr. Daher freuen sich die Musiker an den Konzertabenden auch über Spenden unserer Gäste“, sagt Bernheine und hofft auf spendenwillige Besucher.

Wegen der Corona-Auflagen ist die Anzahl der Besucher begrenzt – maximal 250 können teilnehmen. Wer kommen möchte, muss sich vorher anmelden. Das Anmeldeformular steht auf der Homepage der Stadthalle Landstuhl (www.stadthalle-landstuhl.de) zur Verfügung.

Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen in die Stadthalle verlegt. Da im Innenraum nur 150 Teilnehmer erlaubt sind, ist die Reihenfolge der Anmeldungen ausschlaggebend dafür, wer einen Platz bekommt. Diejenigen, die reserviert haben, aber dann nicht eingelassen werden können, werden per E-Mail oder Telefon am Freitag vor der jeweiligen Veranstaltung informiert.

Info