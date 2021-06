Ab Samstag, 10. Juli, 19 Uhr, startet die Stadthalle Landstuhl wieder mit der Veranstaltungsreihe „Summer in the City“. Einlass ist immer ab 17.30 Uhr. Und für alle Konzerte gilt: Man muss sich vorher anmelden.

Am ersten Abend ist die Homburger Akustikband BeSaits mit ihren drei Stimmen und zwei Gitarren zu Gast. In ihrem aktuellen Programm haben Stefan Buhl, Hans-Josef Daubaris und Beate Bosle Coversongs von den Beatles bis hin zu Elton John und Pink. Eine Besonderheit der Band ist dabei das eher ungewöhnliche Zusammenspiel von Konzert- und Westerngitarre. Weiter geht es am 17. Juli um 19 Uhr mit Cha-Lounge. Aktuelle Songs aus Rock, Pop, Funk und Soul, gepaart mit „ausgesuchten Balladen und handverlesenen Klassikern“: Das ist die vierköpfige saarländische Akustik-Formation mit zweistimmigem Gesang, Gitarre, Bass und Cajon/Percussion.

Am 24. Juli steht die Band The Horse auf der Bühne, am 31. Juli Svenja Marker und am 7. August Last Century. Weiter geht es am 14. August mit Uwe Forsch – Friends of U, am 21. August mit Yann Loup und Annisha Adam, am 28. August mit Sven Ruppert und am 4. September mit Grabowsky.

Nur mit Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 200 Zuschauer begrenzt. Für alle Veranstaltungen der Reihe muss man sich vorher anmelden, mit Angabe von Anschrift und Telefonnummer, und es werden feste Plätze reserviert. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Stadthalle statt, was einen Tag vorher bekanntgegeben wird. Für den Innenbereich gilt dann allerdings: Man muss nachweislich geimpft oder von Corona genesen sein, ansonsten braucht es einen aktuellen Schnelltest. Der DRK Ortsverein Landstuhl bietet aber bei schlechtem Wetter einen Schnelltest vor dem Konzert im Nebensaal der Stadthalle an. rhp

Info

Anmeldung unter Telefon 06371/92340 oder per Mail an info@stadthalle-landstuhl.de.