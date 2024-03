Bei der Stadtbürgermeisterwahl am 9. Juni tritt in Landstuhl wohl nur CDU-Mann Mattia De Fazio an. Wie die SPD mitteilt, stellt sie keinen eigenen Bewerber für die Nachfolge von Ralf Hersina (SPD) auf. Aber die Liste für den Stadtrat steht.

Nach zwei nicht immer einfachen Amtszeiten ohne eigene Mehrheit im Rat will sich Stadtbürgermeister Hersina nicht erneut zur Wahl stellen. Dies kündigte der Sozialdemokrat bereits im vergangenen Jahr an. Die Suche nach einem potenziellen Nachfolger verlief allerdings seither erfolglos, wie Jan Bütow, Ortsvereinsvorsitzender und Fraktionschef im Stadtrat, jetzt mitteilt. Niemand im Kreise der Genossen habe sich der Herausforderung stellen wollen. „Auch für mich selbst kam eine Kandidatur aus persönlichen Gründen nicht in Frage“, sagt er.

Auch Nichtmitglieder sind dabei

Die Zusammenstellung der SPD-Liste für die Wahl des Stadtrats verlief ebenfalls nicht einfach: Laut Jan Bütow hat die SPD in Landstuhl nur noch etwa 40 Mitglieder. „Als ich den Ortsvereinsvorsitz übernahm, waren es noch 65. Doch viele ältere Genossen sind inzwischen verstorben und etliche jüngere Mitglieder, die hinzukamen, sind aus Landstuhl weggezogen.“ Die geringe Anzahl an Parteimitgliedern hatte zur Folge, dass die SPD ein Problem hatte, genügend Bewerber für den Stadtrat zu finden. „Dieser Umstand führt bei uns zu dem Novum, dass wir erstmals Doppelnennungen auf unserer Liste haben, also derselbe Name auf zwei Plätzen steht. Und wir haben auch Bewerber, die nicht Mitglied in der SPD sind“, berichtet Bütow. „Ich freue mich, dass wir den Wählern, wie ich finde, eine tolle gemischte Truppe aus allen Schichten der Gesellschaft präsentieren können.“

Spitzenkandidat ist Jan Bütow selbst. Der 39-Jährige arbeitet in der Luftfrachtabfertigung auf der Ramsteiner Air Base, sitzt seit zehn Jahren im Stadtrat und ist dort seit sieben Jahren Fraktionschef. Auf den weiteren Plätzen finden sich die beiden Stellvertreter Bütows, Helga Dellmuth und Erich Neu; letzterer war selbst über viele Jahre Fraktionschef im Stadtrat. Mit Willi Bütow kandidiert ein weiteres SPD-Urgestein auf Platz acht. „Wir haben aber auch jüngere und neue Leute gewinnen können“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende und fügt an: „Von der Lehrerin über den Student bis zur Gastronomin sind zudem ganz unterschiedliche Berufsgruppen vertreten.“

Derzeit hat die SPD im Stadtrat acht Sitze, die CDU hat zwölf und die FWG vier Mandate.

SPD-Liste

1. Jan Bütow, 2. Helga Dellmuth, 3. Erich Neu, 4. Liliana Salimov, 5. Manfred Nohr, 6. Ronald Clemens, 7. Xuan Dang, 8. Willi Bütow, 9. Roland Huke, 10. Martina Mangasser, 11. Lukas Nohr, 12. Hannelore Neu, 13. Werner König, 14. Renate Frömming, 15. Jutta Nohr, 16. Andrea Wilking.