Die Stadt Landstuhl unterstützt zusammen mit der Fördergemeinschaft Sickingenstadt Landstuhl den gewerblichen Handel in der Stadt mit einer Gutscheinaktion. Dies hat der Stadtrat einstimmig in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen.

Coronabedingte Ausfälle sollen mit der Aktion laut Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) abgemildert werden, die Handelsinfrastruktur der Stadt erhalten bleiben und dem immer größer