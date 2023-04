Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Besser als erwartet war das Jahr 2020 aus haushälterischer Sicht in der Stadt Ramstein-Miesenbach, 2021 soll es so weitergehen. Das Zahlenwerk, das im Stadtrat am Donnerstag diskutiert wurde, sieht einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von einer Million Euro vor, investiert werden sollen 4,2 Millionen. Davon werden vor allem die jüngsten Einwohner profitieren.

Umsichtig und vorausschauend wirtschaften, das ist laut Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) das Credo in Ramstein-Miesenbach. Das sei im vergangenen Jahr gelungen, betonte er in seiner Haushaltsrede,