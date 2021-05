Bis jetzt scheint alles reibungslos zu laufen auf der Baustelle Am Altenwoog in Miesenbach. Viel Lob für die Handwerker gab es beim Richtfest der dort entstehenden Kindertagesstätte am Freitagnachmittag. Im gereimtem Richtspruch wurde auf die Wichtigkeit von Kindern für die Gesellschaft hingewiesen.

Traditionsgemäß wurde ein Richtstrauß auf das im Rohbau befindliche Gebäude aufgesteckt. Das Besondere an dem Richtstrauß in Miesenbach sind die bunten Bänder. Hierauf haben die Mitglieder des Stadtrats ihre Wünsche für die neue Kindertagesstätte geschrieben.

Eröffnet wurde das Fest von den Kindern, die ab dem nächsten Sommer dieses Gebäude mit Leben füllen werden. Als Bauarbeiter mit Schutzjacke und Helm zeigten die kleinen „Baumeister“ in ihrem Tanz, wie eine Kindertagesstätte (Kita) gebaut wird. Wie die bereits zur Leiterin der Einrichtung ernannte Betina Klemm sagte, können die Kinder ja auch in einer provisorisch eingerichteten Gruppen im Nachbargebäude tagtäglich die Arbeiten an ihrer neuen Kita beobachten.

Im Sommer sollen Kinder einziehen

Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) begann seine kurze, aber knackige Rede mit den Worten: „Ein Hoch dem deutschen Handwerk.“ Er lobte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten von der Beratung in den Stadtgremien, über die Planung bis hin zur Bauausführung. Nun soll auch zügig ein Name für die neue Einrichtung gefunden werden. Bisher werde die Baustelle ja nur als „Kita Hangweg 5“ bezeichnet. Ein Vorschlag des ehemaligen Stadtbeigeordneten Hans-Jörg Schweitzer liegt jedoch schon vor: „Hotzenplotz“.

Guten Mutes sei er, zu sagen, dass das 2,5-Millionen-Euro-Projekt zum neuen Schuljahr bezogen werden kann. Von den Kosten übernimmt die Stadt Ramstein-Miesenbach 1,35 Millionen Euro. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) sieht den Bau der neuen, viergruppigen Kindertagesstätte in der Stadt Ramstein-Miesenbach als wichtige Investition in die Zukunft der Kinder, es sei ein guter Schritt. Notwendig geworden war der Bau, weil festgestellt wurde, dass 90 Kita-Plätze in der Stadt fehlen. Grund dafür sind geburtenstarke Jahrgänge sowie das Kita-Zukunfts-Gesetz, das ab Mitte nächsten Jahres in Kraft tritt und nachdem schon Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr das Anrecht auf einen Kita-Platz haben.

Gereimte Richtfestrede

Mit vielen Prosits und vielen Hochrufen gab der Zimmermann Wolfgang Deppert aus der gleichnamigen Zimmerei den Richtspruch aus der Höhe zum Besten. Seine Worte „Ach, …. wie wär das Leben leer, ja, … gäb es keine Kinder mehr“ beschrieben, wie wichtig Kinder im Leben der Erwachsenen und für eine Gesellschaft sind. Deshalb wünschte er sich auch „Ein Kinderlachen froh und rein, voll Übermut und Innigkeit, soll immer hier zu hören sein, von heute an für alle Zeit.“ Er fuhr fort, dass man die Kita „doch so dringend bräuchte jetzt, weil sich die Menschheit heut’ so hetzt, und auch die Frau, die Mutter noch, zur Arbeit muss im Alltagsjoch“. Danach zerschmetterte der Zimmermann sein Glas nach altem Brauch und beendete damit seinen Richtspruch.