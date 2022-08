Das Forstamt Johanniskreuz steht unter neuer Leitung: Der Generationenstab geht von Burkhard Steckel (65) über an Niklas Tappmeyer (30).

Für den Wald sind ein paar Jahrzehnte nicht mehr als ein kurzes Blätterrascheln. Für den Menschen, der sich um den Wald sorgt, ist es ein ganzes Berufsleben. Ein Berufsleben, das nun hinter Burkhard Steckel, dem langjährigen Forstamtsleiter von Johanniskreuz, liegt und das für Niklas Tappmeyer, seinen Nachfolger im Amt, gerade erst so richtig beginnt.

In einer Feierstunde im Haus der Nachhaltigkeit, untermalt durch das Blechbläserensemble der Posaunenarbeit Pfalz, wurde der eine verabschiedet, der andere ins Amt eingeführt. Umwelt- und Klimastaatssekretär Erwin Manz skizzierte die Arbeit des scheidenden Forstamtsleiters. Manz sprach von der besonderen Bedeutung des Forstamtes Johanniskreuz für ganz Rheinland-Pfalz. Der Wald sei in Deutschland das größte Opfer des Klimawandels, dennoch sei die Waldwirtschaft aber auch Teil der Lösung für die Probleme des Klimawandels. „Nehmen Sie eine gestaltende Rolle ein, bringen Sie neue kreative Ideen und seien Sie Ansprechpartner nach innen und außen“, gab der Staatssekretär dem neuen Forstamtsleiter mit Blick auf die großen Probleme des Waldes mit auf den Weg.

Amtsantritt in schwieriger Zeit

Aus dem Mitarbeiterkreis des Forstamts fand Samuel Geiger eindrucksvolle Worte für den bisherigen Chef, „seine klare Kommunikation, sein beeindruckendes Fachwissen und seine bis zum Schluss spürbare Begeisterung für den Wald“. Geiger hieß zugleich auch den Nachfolger willkommen: Dieser trete sein Amt in einer Zeit mit Trockenheit, Borkenkäferproblemen, Waldbränden und sehr hohen Ansprüchen der Menschen an den Wald an, sagte Geiger.

Ute Fenkner-Gies, Regionalleiterin der Zentralstelle der Forstverwaltung und ehemals über viele Jahre Chefin des Forstamts Kaiserslautern, führte durch die Feierstunde. Sie ließ es sich dabei nicht nehmen, sehr persönlich auf die Kollegialität und den Fleiß ihres langjährigen Kollegen Burkhard Steckel zu blicken.

Als der „Eichenpapst“ erhielt Steckel zum Abschied unter anderem eine kleine Auswahl an jungen Eichenpflanzen. Tappmeyer nahm als „Pflichtlektüre“ die skizzierten Aufzeichnungen über die Entstehung des Pfälzerwaldes entgegen.