Viel Musik, ein Theaterspiel und ein Blick in die Geschichte: Mit einem Festgottesdienst hat die katholische St.-Katharina-Realschule ihren 75. Geburtstag gefeiert.

So gut besetzt – und dann auch noch mit so vielen jungen Menschen – sieht man die Heilig-Geist-Kirche wohl nur selten. Das fand auch Bischof Wiesemann „toll“, wie er in seiner Predigt sagte. Zum Jubiläum waren alle 380 Schüler der Klassen fünf bis zehn geladen, zudem waren zahlreiche Ehemalige da sowie die Pfarrer Andreas König und Jörg Stengel und die Ordensschwester Christella aus dem ehemaligen Landstuhler Konvent zusammen mit ihren Kolleginnen Gertrud und Gisela. Die St.-Katharina-Realschule war 1951 als dreiklassige Mittelschule durch die dominikanische Generalpriorin Mutter Fabiola Quack eröffnet worden. Sie sei nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Glaubens, sagte Schulleiterin Karin Wagner-Schramm zur Eröffnung. So stand auch die Jubiläumsfeier unter dem Motto „Im Licht des Glaubens bin ich stark“.

Von einer reinen Mädchenschule öffnete sich die Schule im Jahr 1985 auch für Jungen. Laut Wagner-Schramm ist die Nachfrage nach Schulplätzen dort hoch. „Heute seid ihr eine große Gemeinschaft“, sagte Bischof Wiesemann über die Einrichtung in dominikanischer Tradition. Die zweizügige Schule ist eine von sieben katholischen Privatschulen in Trägerschaft der Gemeinnützigen St. Dominikus Schulen GmbH und Ganztagsschule in Angebotsform. Zum Kollegium gehören 27 Lehrkräfte.

Theater, Schulchor, Lehrerband

Die Schule sei „sehr kostbar in der Diözese“, betonte der Bischof mit Blick auf die Namensgeberin, Katharina von Siena, eine junge Frau, die im 14. Jahrhundert lebte, und deren Entschlossenheit und geistige Stärke bis heute Vorbild seien. Seine Predigt hielt Wiesemann nicht von der Kanzel, sondern kam den Schülern nah, durchaus auch sprachlich. „Wir leben in einer Zeit, wo wir innere Stärke brauchen, wenn wir sehen, was da so an Bildern kommt, was in der Welt gerade los ist“, sagte er. Ob man im Internet oder in den sozialen Medien unterwegs sei – „innere Werte geben Stärke und Orientierung, das bekommt man nicht an jeder Schule“, gab er zu bedenken.

Zur Heiligen Katharina führten die Schüler ein szenisches Spiel auf. Beteiligt an dem lebendigen Gottesdienst waren zudem unter anderem ein Schulchor und eine Lehrerband. Ein Höhepunkt war das Entzünden von Jubiläumskerzen, bei der auch Ehemalige bedacht wurden.

„Bunte und gläubige Schulgemeinschaft“

Einer der Ehemaligen ist Landstuhls Stadtbürgermeister, Mattia De Fazio. Die Schule sei ein „Ort, an dem Persönlichkeiten wachsen“ und fester Bestandteil der Sickingenstadt, sagte der CDU-Politiker. Sie habe Generationen geprägt – nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Der Erste Kreisbeigeordnete Jan Schneider lobte das eigenständige Profil der Schule, das den sozialen Zusammenhalt stärke. Er dankte für 75 Jahre engagierte Bildungsarbeit. Doch gab der Ehemalige nicht nur die positivsten Erinnerungen an seine Schulzeit zum Besten: Zu seinem Leidwesen habe Hauswirtschaftsunterricht lange im Lehrplan gestanden, verriet er augenzwinkernd.

Für die stellvertretende Vorsitzende des Schulelternbeirats, Claudia Stein, ist die St.-Katharina-Schule ein Ort, „an dem man sich sicher und geborgen fühlt“. „Wir sind eine bunte, frohe und gläubige Schulgemeinschaft, die sicher viele weitere Jahre bestehen bleibt“, sagte sie. Schulleiterin Wagner-Schramm wertete die Teilnahme des Bischofs als großes Zeichen seiner Verbundenheit und Wertschätzung für die Schule. Wie auch Armin Altmeyer, Geschäftsführer der Gemeinnützigen St. Dominikus Schulen GmbH, lobte sie den Mut zur Schulgründung vor 75 Jahren und dankte den dominikanischen Schwestern, deren Geist bis heute in den Schulalltag wirke.