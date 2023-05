Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Nardini-Klinikum lockert seine Besucherregelung. Wer in einem der beiden Krankenhäuser in Landstuhl und Zweibrücken stationär behandelt wird, kann ab Dienstag eine Person bestimmen, die ihn eine Stunde am Tag besuchen darf.

Wegen der Corona-Krise waren Besuche im St.-Johannis-Krankenhaus in Landstuhl in den vergangenen Wochen fast völlig untersagt. Nur auf der Palliativstation und bei der Geburtshilfe wurden Ausnahmen