Aus Spargründen bleibt der Alte Markt beim diesjährigen St.-Andreas-Markt in Landstuhl am ersten Adventswochenende außen vor. Stattdessen wird der Neue Markt, der Parkplatz hinter der Stadthalle, einbezogen. In der Veranstaltungsstätte findet der Kulturmarkt statt. Am Sonntag öffnen die Geschäfte.

Knapp 50 Buden und Stände bilden den Rahmen für den St.-Andreas-Markt am Samstag, 26. November, und am Sonntag, 27. November. Auf dem Lothar-Sander-Platz vor der Stadthalle werden neben einer Bühne die stadteigenen Holzbuden aufgebaut. Sie werden vorwiegend von Vereinen betrieben. Auf dem Platz stellt die Stadtgärtnerei wieder einen großen, geschmückten Tannenbaum auf. Der Weg vom Vorplatz zum Neuen Markt, wo sich ebenfalls Stände befinden, sowie das dortige Marktgelände werden vorweihnachtlich dekoriert, sagt Marktmeisterin Sarah Scheer. Etwa drei Viertel des Parkplatzes sind belegt, die restliche Fläche kann genutzt werden. Durch die Platzierung der Stände an den Randbereichen und mittig entstehe für die Besucher ein Rundweg.

Geschäfte öffnen am Sonntag

Das Angebot umfasst Bekleidung, Dekoratives, Adventsgestecke und -kränze, Holz- und Keramikarbeiten sowie eine Fülle an Geschenkideen. Die kulinarische Seite wird mit Gegrilltem, Pizza, Flammkuchen, frisch gebackenen Waffeln sowie Winzerglühwein, Mixgetränken, Sickinger Bräu und etlichem mehr bedient. Eröffnet wird der St.-Andreas-Markt am Samstag um 14 Uhr auf dem Lothar-Sander-Platz von Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD). Am Nachmittag spielt ein Drehorgelspieler auf und es werden musizierende Nikoläuse über das Marktgelände flanieren. Ab etwa 18.30 Uhr unterhält Gitarrist und Sänger Frank Rohles aus Ludwigshafen die Gäste. Um 22 Uhr schließt der Markt.

Am Sonntag öffnet der Markt bereits um 11 Uhr. Geplant ist eine Vorführung der örtlichen Irish-Dance-Tanzschule. Gegen 15 Uhr schaut der Nikolaus vorbei, um Süßigkeiten an die Kinder zu verteilen. Marktende ist um 21 Uhr. In der Stadthalle findet an beiden Tagen wieder der Kulturmarkt statt. Er öffnet zur selben Zeit wie der St.-Andreas-Markt, schließt aber jeweils eine Stunde früher. Auch die Geschäftswelt hat sich auf die Adventszeit eingestellt. Seit Mittwoch ist die Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen im Stadtkern angebracht. Sie will Lust auf einen Einkaufsbummel machen, der auch am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr möglich ist.