Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagabend in Weilerbach und Rodenbach mehrere Polizeieinsätze ausgelöst und Schäden verursacht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war der Mann gegen 18 Uhr in einem Discounter in Weilerbach aufgefallen, weil er sich aggressiv verhielt. Eine Mitarbeiterin forderte ihn auf, das Geschäft zu verlassen. Er weigerte sich zunächst. Als die Beamten eintrafen, war er bereits mit einem Linienbus nach Rodenbach gefahren. Die Polizei kontrollierte ihn in der Friedhofstraße und er folgte einem Platzverweis.

Knapp zwei Stunden später beschädigte der 34-Jährige in der Friedhofstraße mit einem Steinwurf die Eingangstür eines Hauses. Anschließend flüchtete er durch mehrere Gärten und richtete weiteren Schaden an. In mindestens fünf Grünanlagen zerstörte er Gartenartikel und Glaselemente. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Beamten bei mindestens 5000 Euro.

Eine Streife nahm den Mann schließlich fest. Er hatte sich bei seinen Taten verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Danach verbrachte er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei schließt nicht aus, dass es weitere Geschädigte gibt. Betroffene sollen sich bei der Polizeiinspektion 2 melden. Telefon 0631 369-14299.