Ein größerer Umweltschaden wurde am Samstag am Kühbörncheshof verhindert: Aus einem Anhänger waren zwischen 500 und 1000 Liter stark verdünntes Spritzmittel ausgelaufen, teilt die Feuerwehr Otterbach-Otterberg mit.

Um 14.44 war die Feuerwehr alarmiert worden, um zu einem Gefahrguteinsatz auszurücken. In der ersten Meldung sei noch von 3000 Litern Pflanzenschutzmitteln die Rede gewesen, die in Richtung Straße liefen, berichtet Wehrleiter Christian Scheidel. Wie sich herausstellte, war ein Spritzmittelanhänger umgekippt. Offenbar war das Ganze passiert, als das Gefährt vom Acker auf den Feldweg gelenkt worden sei, so der Wehrleiter.

Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Spritzmittel weiter ausbreiten konnte, sicherte den Oberflächenkanal und staute den Entwässerungsgraben, damit die Umgebung nicht kontaminiert wird. Noch am Samstagabend habe zudem eine Fachfirma die Verunreinigungen auf dem unbefestigten Wirtschaftsweg und dem angrenzenden Bankett ausgekoffert, teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Das habe die untere Wasser- und Bodenschutzbehörde angeordnet. Anschließend seien Freimessungsproben genommen worden. Sie sollen zeigen, ob die Sanierung erfolgreich war. „Diese werden derzeit ausgewertet, ein Ergebnis liegt noch nicht vor“, informiert der Kreis. Weg, Straße und Entwässerungsrinne seien mit Hilfe eines Spezialfahrzeugs gereinigt worden. Der Abschnitt, in dem Spritzmittel aus der Entwässerungsrinne in die unterirdische Kanalisation geflossen ist, wurde von einer Fachfirma gespült. Das so anfallende Wasser wurde im Entwässerungsgraben gestaut und von dort abgepumpt. Ob die Auskofferungsmaßnahmen den Schaden vollständig beseitigt hätten, zeigten die Ergebnisse der Freimessungsproben. „Daran orientieren sich gegebenenfalls darüber hinausgehende, erforderliche Maßnahmen“, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.

Die Feuerwehr unterstützte die Reinigungsarbeiten und leuchtete die Einsatzstelle bis in die Abendstunden aus. Der Einsatz dauerte fast neun Stunden. Sechs Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Otterbach waren vor Ort, außerdem der Gefahrstoffzugführer, die Fachberatung Chemie und die Untere Wasserbehörde des Kreises, die Polizei, ein Fachunternehmen für die Straßenreinigung sowie ein Entsorgungsunternehmen mit Gutachter.