Beim German-American Spring Cup wird der Frühling gefeiert. Am Samstag war es zum zweiten Mal so weit. Im Mittelpunkt stand ein besonderes Fußball-Turnier.

Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, Parkplätze am Mehlinger Sportplatz sind rar. Von dort ist ein Gemisch aus Kinderlachen, Anfeuerungsrufen sowie deutschen und englischen Gesprächsfetzen zu vernehmen. Die Jugendfeuerwehr Enkenbach-Alsenborn lädt an einem Löschgruppenfahrzeug Kinder zu Wasserspritzspielen mit einem Schlauch ein. Vis-à-vis steht ein Feuerwehrauto der US-Army. Die beiden Einsatzwagen seien bei der letztjährigen Veranstaltung nicht dabei gewesen, berichtet Mitinitiator Michael Weis von einer Erweiterung des Unterhaltungsangebots, zu dem auch ein Schminkstand, eine Hüpfburg, ein Menschenkicker und Beschäftigungsmöglichkeiten mit Luftkugeln gehören. Letztere sind eigentlich Teil des Bubble Soccers.

Fußball steht im Mittelpunkt des zweiten German-American Spring Cups, dem 2019 ein Commanders Cup vorausgegangen war, wie Weis erzählt. Bei dem damaligen Turnier sei zusammen mit dem Sergeant Morales Club, einer gemeinnützigen Vereinigung von Unteroffizieren, die Idee entstanden, eine Sportveranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der hier lebende US-Bürger und Deutsche sich näher kommen können. „Dann aber kam Corona“, sagt der Oberstleutnant der Reserve und Lehrer am Burggymnasium Kaiserslautern – der ersten Projektschule des 2014 aus der Taufe gehobenen Landesprogramms „Willkommen in Rheinland-Pfalz! (WiR!) – unsere Nachbarn aus Amerika“.

Mehr als 500 Menschen sind gekommen

Mit der konzeptionellen Umsetzung von „WiR!“ ist die Atlantische Akademie beauftragt – ein gemeinnütziger, vom Land geförderter Verein. Neben einzelnen Schulen nähmen 43 Gemeinden im Umkreis der US-Militärstandorte Ramstein, Spangdahlem und Baumholder an dem Programm teil, berichtet John Constance, Projektkoordinator bei der Akademie. „Die Kommunen erhalten jährlich bis zu 5000 Euro Zuschuss, um Veranstaltungen wie diesen Spring Cup machen zu können“, führt er aus. Es gebe tolle Aktionen: Kochkurse, Wanderungen, Kunstausstellungen und regelmäßige Stammtische oder Time Travel mit Virtual-Reality-Brillen in Otterberg. Auf die Frage, ob die Trump-Politik negative Auswirkungen auf die freundschaftlichen Beziehungen zu den hier lebenden Amerikanern habe, schüttelt Constance den Kopf: „Anfeindungen oder so haben nicht zugenommen. Den Leuten ist schon klar, dass die Soldaten nichts dafür können, was aus dem Weißen Haus verkündet wird.“

Entsprechend gut ist die Stimmung bei dem vierstündigen Sport-Event mit Rahmenprogramm in Mehlingen. Mehr als 500 Menschen sind gekommen. Die Anzahl der Fußballmannschaften hat sich gegenüber dem ersten Spring Cup von acht auf zehn erhöht. Die Jahrgänge elf und zwölf des Burggymnasiums offerieren an ihrem Stand neben Cocktails auch Muffins, Cheesecakes, Brownies und anderes Selbstgebackenes. Die Jugendlichen berichten von den Aktivitäten ihrer AG „WiR & Unesco“. „Wir haben die Ramstein High School besucht und planen, einen richtigen Austausch aufzubauen“, berichtet Neva Hager (17). Die 16-jährige Alida Schmidt sagt: „Am 7. März ist die U.S. Army Europe and Africa Band & Chor in der Fruchthalle aufgetreten und wir haben unter anderem bei der Taschenkontrolle am Eingang und beim Aufbau der Bühne geholfen. Als Dank erhielten wir Gratis-Tickets.“ Lena Gaupp erzählt vom Rasenmähen, Bäumeschneiden und Grabsteineputzen bei den 451 Kindergraves auf dem Lauterer Zentralfriedhof. Darin sind Säuglinge und Kleinkinder der amerikanischen Streitkräfte beigesetzt, die zwischen 1952 und 1971 verstarben und nicht rückgeführt werden konnten.

Weitere Auflage im nächsten Jahr

Das Team der MSS 11 ergattert am Ende den dritten Platz auf dem Rasen. Zweiter wird das Hospital Center. Als Sieger des Spaß-Turniers geht die SpVgg NMB hervor. Beim Duell Air Force gegen Army gewinnt Letztere. „2025 war es umgekehrt“, freut sich Weis über den Ausgleich. Ortsbürgermeisterin Kristina Zick ist auch gut gelaunt: „Das war superschön, es gab viele tolle Gespräche, der Wettergott war uns gnädig – es hat alles gepasst.“ Ihr sei es wichtig, dass sich neu zugezogene Amerikaner wohl und willkommen fühlen, sagt Zick und kündigt sogleich den dritten Spring Cup fürs nächste Jahr an.