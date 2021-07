In diesem Jahr wird die Kerwe in Kottweiler-Schwanden vom Sportverein veranstaltet. Der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest.

Der Verein war an die Gemeinde herangetreten mit dem Wunsch, die Kerwe auf seinem Gelände am Kunstrasenplatz ausrichten zu können. Wie Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) sagt, gibt es aufgrund der Ungewissheit in diesem Jahr keine Straußbuben, keinen Kerwestrauß und auch keine Kerwerede. Auf dem bisherigen Veranstaltungsort vor der Sulzbachhalle sei es aufgrund der Hygienevorschriften schlecht möglich, die Kerwe zu veranstalten. Der Platz sei nicht eingezäunt und die Sulzbachhalle sei zu diesem Zeitpunkt nicht verpachtet. Das Gelände des Sportvereins sei hingegen eingezäunt, so dass die Anzahl der Besucher besser zu kontrollieren sei. Die Gemeinde werde den Sportverein unterstützen, so dass ein Kinderkarussell und ein Süßwarenstand aufgestellt werden können.