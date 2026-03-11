Neue Pächter, neue Ideen: Pizzaofen, Fischtag, Sonntagsmenü und bald ein St.-Johann-Fest bringen Leben ins TV-Sportheim in Stelzenberg. Was Marco und Regina Ferreira anbieten.

Casa de Guimarães – in Stelzenberg wird die portugiesische Partnerstadt Kaiserslauterns lebendig. Und nicht nur die Gäste der Vereinsgaststätte, auch die Verantwortlichen des TV Stelzenberg freuen sich. Seit 1. August vergangenen Jahres betreiben Regina und Marco Ferreira die Gaststätte der Sportanlage Am halben Morgen – und haben sich in diesen paar Monaten schon eine große Fan-Gemeinde erarbeitet. Rebecca Kieferling, Pressebeauftragte des TV, gehört zu ihnen. Sie erzählt, der Verein habe lange nach neuen Pächtern gesucht. Und das Ehepaar Ferreira, das wollte zuerst nicht so recht – bis Bekannte die beiden überzeugten.

Regina und Marco Ferreira, 52 und 55 Jahre alt, stammen beide aus Portugal – und zwar aus Kaiserslauterns Partnerstadt Guimarães. Mit ihren Eltern kamen sie 1973 beziehungsweise 1989 in die Pfalz. Diese arbeiteten in der Kammgarn und bei KOB in Wolfstein. Auch Marco Ferreira lernte dort den Beruf des Textilmaschinenführers, arbeitete später in vielen Bereichen, beispielsweise als Detektiv, Taxifahrer und Parkettleger, war nebenbei in der Gastronomie tätig. Regina Ferreira arbeitete in diversen gastronomischen Betrieben – meist in der Küche, wo sie sich vieles angeeignet habe. „Sie kann einfach alles kochen“, lobt Rebecca Kieferling. Zuletzt hatte das Ehepaar sich um das Centro Portuguesa in der Helenenstraße in Kaiserslautern gekümmert.

Ohne Reservierung läuft am Fischtag nichts

Die Entscheidung, die Sportgaststätte in Stelzenberg zu übernehmen, haben sie nicht bereut, beteuern die beiden. Regina Ferreiras Reich ist die Küche, Marco Ferreira kümmert sich um den Service. „Wenn ich was mache, will ich es richtig machen“, betont die 52-Jährige und zeigt stolz die blitzblanke Küche. Nachdem die Gäste nach Pizza verlangt hätten, wurde gleich zu Beginn ein Pizzaofen angeschafft. Ansonsten setzt sie auf die Küche ihrer Heimat. Und das kommt bei den Gästen sehr gut an.

Mittwochs ist Fischtag. Da gibt es beispielsweise eine gemischte Platte mit frischem Fisch, Calamari und Garnelen, typisch portugiesischen Bacalhau, den getrockneten Kabeljau mit Paprika und Zwiebeln, aber auch Dorade und Wolfsbarsch vom Grill. Dazu werden Salzkartoffeln und Gemüse serviert. „Ohne Reservierung läuft mittwochs nichts“, betont der Chef. Da sind die 32 Plätze in der Gaststube oft mehrfach hintereinander besetzt und die Leute stehen Schlange.

Von Bitoque à Moda Portuguesa bis Pastéis de Nata

Auch auf der üblichen Karte stehen viel Fisch und Meeresfrüchte, aber auch Fleisch gehe gut. Es gibt beispielsweise Bitoque à Moda Portuguesa – Rindersteak mit Spiegelei und einer Knoblauch-Wein-Soße –, aber ebenso verschiedene Arten Schnitzel und Rumpsteaks. Wer Pizza will, kann unter diversen Belägen auswählen, auch Pasta fehlt nicht. Bei den Nachtischen können Gäste sich entscheiden zwischen klassischem Kekskuchen, portugiesischem Pudding und den berühmten Blätterteigtörtchen Pastéis de Nata.

„Unsere Gäste sind deutsch und portugiesisch, jung und alt“, verdeutlicht Marco Ferreira, der ebenso wie seine Frau mit vielen per Du ist. Auch gehen sie auf Wünsche und Vorlieben ein. So habe ein Stammgast neben den portugiesischen Tropfen auch ein Pfälzer Weingut aus Maikammer ins Angebot gebracht. Selbstverständlich steht neben deutschem auch portugiesisches Bier auf der Karte.

Fußball im TV und Dart an neuen Automaten

„Es ist so wichtig, dass in Stelzenberg wieder etwas ist“, betont Rebecca Kieferling. Sie hilft den Pächtern, wo nötig. Von der Vorstandschaft sei eigentlich jeden Tag jemand vor Ort, schildert sie. Nicht nur die Mannschaften, die auf der TV-Anlage trainieren, kehren regelmäßig im Sportheim ein, auch einige Stammtische treffen sich dort.

Fußball ist ein großes Thema. Marco Ferreira trat früher selbst an den runden Ball, ist Fan des FCK und von Victoria Guimarães. Jahrelang war das Ehepaar bei allen Spielen des FCK, jetzt werden diese von einem Bezahlsender auf den großen Bildschirm in Stelzenberg übertragen – und viele treffen sich zum Schauen. „Wenn samstags um 13 Uhr der Betze spielt, machen wir schon um 12 Uhr auf“, sagt Marco Ferreira. Ganz neu sind Dart-Automaten im Nebenzimmer, die kürzlich geliefert wurden. Vor allem junge Besucher hätten danach gefragt – jetzt solle auch eine Dart-Mannschaft gegründet werden.

Feste und Freisitz für den Sommer geplant

Mit großen Veranstaltungen will das Ehepaar für noch mehr Leben in und um die Gaststätte sorgen. So wird am 20. Juni das St.-Johann-Fest gefeiert, um des Schutzheiligen von Portugal zu gedenken. Geplant ist der Auftritt einer Folklore-Gruppe, ein Sänger und eine Musikgruppe sollen kommen. Auch zum Weltkindertag möchte Regina Ferreira etwas machen. Außerdem werde diskutiert, die Kerwe auf das TV-Gelände zu verlegen. Schließlich sei es dort auch für Kinder sicher und es gebe genügend Parkplätze, betont Rebecca Kieferling.

Die portugiesische Chefin hat noch viel vor im Casa de Guimarães. Je nachdem, auf was sie Lust hat, gibt es immer mal wieder besondere Gerichte, die nicht auf der Karte stehen. Die macht Rebecca Kieferling dann über einen speziellen Whatsapp-Kanal bekannt. Für das Sonntagsmenü müssen sie keine Werbung mehr machen. Dann gibt es ein Fisch- und ein Fleischgericht mit Vorspeise und Dessert zum Festpreis, was sehr gut ankomme. Auch Trauercafés oder Familienfeiern richten die Betreiber gerne aus. Und sie freuen sich, wenn für den Sommer die Terrasse des Sportheims hergerichtet, neu bestuhlt und eine Lounge eingerichtet wird.

Info

Geöffnet ist Mittwoch bis Samstag von 17.30 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 15 und 17.30 bis 20 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Zu erreichen ist die Gaststätte telefonisch unter 06306 1766 oder 0176 71081206.