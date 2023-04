Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Umkleide- und Sanitärtrakt in der Sporthalle der Westpfalzschule Weilerbach ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Wie sieht derzeit das Konzept dafür aus, wie geht es weiter?

Die Maßnahme sei in Grundzügen bereits im Schulträgerausschuss vorgestellt worden, ebenso in Vorbesprechungen in der Verwaltung, mit Sportlehrern und Vereinsvertretern – „wir