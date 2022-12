Gebrauchte und gut erhaltene Spielsachen konnten am Sonntagabend im AWO-Quartiersbüro gespendet, getauscht oder einfach mitgenommen werden. Im Laufe des Jahres gibt es dazu weitere Gelegenheiten.

„Wir wollten einfach einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder in diesen Zeiten nicht zu kurz kommen“, sagt Alexandra Wolf, Leiterin des Quartiersbüros.

Sehr kalt ist es am Sonntagabend in der Hochspeyerer Hauptstraße. In der Dämmerung dringt kaum ein Lichtschein auf die Straße. Schon von weitem sind dagegen die hell erleuchteten Ladenfenster des AWO-Stützpunktes zu sehen. Den dankbaren Besuchern schlägt mit dem Eintreten eine wohltemperierte Atmosphäre entgegen. Bunte Lichtergirlanden, gedeckte Tische und duftende Zimtwaffeln wirken wie Balsam an diesem kalten Winterabend.

Bunter Bausatz

Die Aufmerksamkeit der älteren und der sehr jungen Gäste ist durchaus geteilt. Der heiße, alkoholfreie Punsch und die Waffeln locken. Allerdings zieht es vor allem die Jüngeren zur Stirnwand des Gastraumes.

Das deckenhohe Spielzeugregal und daneben der Tisch mit gestapelten Puzzle-Kartons und lockend-bunten Spielekästen ziehen von Anfang an die Blicke auf sich. Die kleine Clara Dyck steht mit ihrer Mama suchend vor dem Regal. „Weggetauscht“, heißt es da plötzlich. Eine von ihr ins Auge gefasste Prinzessin ist nicht mehr da. Aber einen Ersatz hat sie bereits im Blick. Mehr Glück hat auf Anhieb Ensar Nuredini (zweieinhalb Jahre). Ein bunter Bausatz mit Bob dem Baumeister wird ohne Verzug aus der Packung geholt und genau unter die Lupe genommen. Vater Kemal hilft und erzählt, dass er für den Kleinen ab März einen Kita-Platz hat. Das sei eine ganz große Erleichterung, denn sein Balkan-Grill nehme ihn doch sehr in Anspruch.

Ältere am Puzzle-Tisch

Auch die Älteren schauen sich am Puzzle-Tisch um. Klaus Schäfer, Vorsitzender der Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins, will herausfinden, welchen Anklang seine Spenden gefunden haben. „Ich bin selbst kein großer Puzzler“, sagt er und stellt dann befriedigt fest, dass es andere gibt, die die Teilchen gerne zusammensetzen. Die gesuchten Päckchen sind alle weg. „Ich habe ein ganz anderes Hobby“, meint er dann und nimmt den Besucher nach draußen mit. Hinter dem Schaufensterglas sind im flackernden Licht der Lagerfeuer und den rötlichen Lampen der Stallbeleuchtung die Bethlehemszenen zu erkennen. „Die Ställe habe ich aus Abfallholz von Grund auf selbst gebaut“. Neben der Helligkeit geht auf diese Weise von den Fenstern auch noch eine schöne Art von Wärme aus.

Info

Weitere Tausch-Termine: Dienstag und Donnerstag, 13., 15. und 20. Dezember sowie 22. Dezember, jeweils 9 bis 13 Uhr, Freitag, 16. Dezember , 14 bis 18 Uhr.