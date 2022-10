Auf dem Spielplatz an der Kindertagesstätte in Eulenbis wurden aus Verkehrssicherheitsgründen die Findlinge aus der Böschung entfernt. Nun soll die Böschung neu gestaltet werden. Dazu hatte die Verwaltung auf Wunsch der Gemeinde noch einmal von der anbietenden Firma aus Weilerbach das Angebot darauf prüfen lassen, ob außenstehende freiwillige Helfer zulässig sind. Dadurch könnten die Kosten für die Ortsgemeinde von 5474 auf 3778 Euro gesenkt werden. Der Gemeinderat beschloss nun in seiner Sitzung, die Arbeiten von der Firma nur durchführen zu lassen, wenn sich freiwillige Helfer finden. Die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wurde abgelehnt. Für die Erneuerung des Spielplatzes in der Lindenstraße soll ein Treffen vor Ort mit allen Beteiligten stattfinden.