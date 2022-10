Der Spielplatz in der Steinbachstraße wird neu gestaltet. Im Haushalt der Ortsgemeinde stehen hierfür 100.000 Euro bereit. Der Gemeinderat hat den Entwurfsplan angenommen, die Maßnahme wird ausgeschrieben.

Der Spielplatz wurde mit der Erschließung der umliegenden Neubaugebiete geplant und realisiert. Nach mehr als 20 Jahren sind die Spielplatzgeräte nun größtenteils bespielt und in die Jahre gekommen. Außerdem wurde festgestellt, dass der Hang, auf dem die Rutsche angebracht ist, nicht mehr den heutigen Vorschriften entspricht, gab Ortsbürgermeister Ralph Simbgen bekannt. In den Spielplatzprüfberichten der Verbandsgemeinde Landstuhl aus den Jahren 2021 und 2022 wurden weitere Mängel an Spielgeräten sowie an den Fallschutzanlagen festgestellt. Daraufhin wurde die Rutschbahn bereits geschlossen.

Zwei unterschiedliche Bereiche

Das Ingenieurbüro Klages aus Waldfischbach-Burgalben stellte nun die neue Planung vor. Ein Teil der Spielgeräte könne weiterhin verwendet werden. Die Planung sieht zwei Bereiche auf dem Spielplatz vor. Einen U3-Bereich für Kinder unter drei Jahren und einen Ü3-Bereich für Kinder die älter als drei Jahre sind. Im U3-Bereich gibt es Wipptiere, die Kleinkindanlage und die Kleinkinderschaukel. Das bestehende Inventar wird durch eine Sitzmöglichkeit mit Tisch ergänzt. Im Ü3-Bereich findet eine Erneuerung der gesperrten Rutsche durch eine Röhrenrutsche mit Podest statt. Das Spielgerät Krähennest wird umgesetzt. Zudem wird das Angebot durch eine Spielanlage sowie eine Schaukelkombination ergänzt. Neu modelliert werden die Böschung und der Hang sowie weitere Teile des Platzes.

Im Sommer 2023 soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Wie der Ortsbürgermeister mitteilt, erhalte Queidersbach für das Vorhaben keine Zuschüsse, da es sich um eine Unterhaltungsmaßnahme und Renovierung handele.