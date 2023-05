Gute Nachrichten für die jüngsten Bürger im Hütschenhausener Ortsteil Katzenbach: Nach umfangreichen Reparaturarbeiten ist der Spielplatz dort nun wieder geöffnet.

Nachdem eine Elterninitiative dort zuvor bereits den Sandbereich vergrößert hatte, können jetzt trotz strengerer Sicherheitsbestimmungen alle Spielplatzelemente erhalten bleiben, teilt Ortsbürgermeister Mathias Mahl mit. Auch der Wunsch der Elterninitiative – eine Kleinkindschaukel – könne erfüllt werden: Im Sommer werde noch eine frei stehende Doppelschaukel installiert. Auch für den Spielplatz in der Gartenstraße in Spesbach wird eine Schaukel angeschafft. Im Ortsteil Hütschenhausen gibt es den neuen Spielplatz „Buchenweg Nord“. Damit es im größten Ortsteil mittelfristig wieder zwei Möglichkeiten zum Bewegen und Spielen gibt, wurde von Bauverwaltung nun ein neues Planungsbüro beauftragt. Dieses soll das Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren für den geplanten Mehrgenerationenspielplatz „Heckstücke“ vorantreiben, so Mahl.