Dort, wo früher einmal der Bahnhof war, kann in Schwedelbach nun wieder ein Zug bestiegen werden – zumindest gilt das für den Nachwuchs. Der Spielplatz im Ort ist fertig umgebaut und offiziell eingeweiht. Neben der „Bachbahn“ sind zu den bestehenden Spielgeräten eine ganze Reihe von weiteren hinzugekommen, zum Beispiel eine Netzkorbschaukel, eine Kleinkindrutsche mit Sandkasten und Motorikwände. Für die Erwachsenen wurden Fitnessgeräte aufgebaut. Es sei ein „wunderbarer Platz“ nicht nur für die Kinder, sondern auch für deren Eltern oder Großeltern entstanden, die sich dort ebenfalls bewegen könnten, findet deshalb Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel. Rund 125.000 wird der Umbau wohl alles in allem kosten, das Land gibt aber einen Zuschuss. Im vergangenen Winter starteten die Arbeiten. Auch der Gemeinderat packte mit an, zäunte den 1200 Quadremter großen Spielplatz neu ein.