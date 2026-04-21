Sich direkt mit Spieleentwicklern austauschen zu können, ist ein besonderes Erlebnis. Diese seltene Gelegenheit hat sich am Samstag in Ramstein ergeben.

Unter dem einladenden Motto „Ebbes spiele geht immer“ hatte Spiele-Enthusiast Stefan Kehrer zur zweiten Auflage seiner Veranstaltung eingeladen. Seit der Premiere im Jahr 2017 ist es ihm ein Herzensanliegen, Menschen zusammenzubringen, die die Leidenschaft für Gesellschaftsspiele teilen.

Das Besondere an diesem Tag war sicher die Anwesenheit regionaler Spieleautoren, die ihre Eigenentwicklungen persönlich vorstellten. Die Besucher konnten dabei nicht nur die fertigen Werke – und auch Prototypen – bewundern, sondern traten in einen regen Dialog mit den Schöpfern selbst. Unter fachkundiger Anleitung der Autoren durften die verschiedensten Spiele direkt vor Ort ausprobiert und getestet werden.

Schon acht Spiele veröffentlicht

Zu den Ausstellern gehörten Tanja Malinowski und ihr Ehemann Marcus Meigel aus dem nahegelegenen Landstuhl. Seit zehn Jahren erfindet das Duo Spiele für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren. Ihr Weg begann mit einem Wettbewerb im Internet, bei dem sie sich einfach bewarben und prompt gewannen. Zwar schaffte es diese erste Idee wegen technischer Mängel bei der Entwicklung damals noch nicht in die Kinderzimmer, doch der Sieg ermöglichte ihnen den Besuch der Spieleerfindermesse in München, wo sie wertvolle Kontakte zu Verlagen knüpften.

Heute hat das Paar bereits acht Spiele veröffentlicht, drei weitere folgen noch in diesem Jahr. Dass sie hauptberuflich als Lehrerin und Softwareentwickler arbeiten, erweist sich als Glücksfall: Mathematisches Verständnis und ein gutes Gespür für die pädagogischen Bedürfnisse der Zielgruppe ergänzen sich hier perfekt. In Ramstein präsentierten sie unter anderem ihren Prototyp „Ballon“, eine innovative Neuinterpretation des klassischen Leiter-Brettspiels.

Spiel für Pfalz-Kenner

Ein paar Tische weiter präsentierte Fabian Zimmermann vom Verlag Palatia-Spiele das prominente Kartenspiel „Uffbasse“. In diesem rasanten Stichspiel geht es darum, wer am schnellsten pfälzische Klassiker wie „Schiefer Sack“ oder „Gebreedelde midd Grieweworschd“ kocht. Das Spiel besticht dabei durch seine besondere Interaktivität und die liebevollen Illustrationen von Steffen Boiselle, dessen Karikaturen viele Leser bereits aus der „Rheinpfalz am Sonntag“ kennen.

Das Spiel »Uffbasse« setzt Pfälzisch-Kenntnisse vorraus. Foto: Katja Weber-Beck

Einen modernen Kniff bietet der digitale Mehrwert: Wer beim Spielen Appetit bekommt, kann einen QR-Code auf der Rückseite der Karten scannen und gelangt so direkt zum passenden Rezept auf der Verlagshomepage. Für spielerische Spannung bis zum letzten Moment sorgen zudem eine wechselnde Trumpffarbe sowie die spezielle „Uffbasse-Karte“, die es selbst dem aktuell schwächsten Spieler ermöglicht, das Blatt jederzeit zu wenden.

Obwohl der Besucherandrang am späten Vormittag noch verhalten war, blieb Initiator Stefan Kehrer optimistisch. Er selbst hatte zur Inspiration eine Sammlung antiquarischer Fachbücher bekannter Spieleautoren mitgebracht, in denen geschmökert wurde.

Diejenigen, die bereits vor Ort waren, ließen sich den Spaß nicht nehmen. So testete der junge Emil gemeinsam mit seinem Vater das Spiel „Akhet“ des Kaiserslauterer Entwicklers Elias Heydrich. Bei diesem „Roll-and-Write“-Spiel dreht sich alles um die Landwirtschaft im alten Ägypten. Da sich das Projekt noch im Prototypenstadium befindet, geht Heydrich einen besonderen Weg und stellt es Interessierten aktuell kostenlos zum Download im Internet zur Verfügung.