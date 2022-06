Der vierte Hilfstransport für die Ukraine startet in der kommenden Woche. Am Freitag, 17. Juni, werden von 13 bis 17 Uhr an der Reichswaldsporthalle (Schernauer Straße 31 in Ramstein) Spenden gesammelt.

Die „Spendenbereitschaft für die Ukrainehilfe der Deutschen Humanitären Stiftung im April war überwältigend“, teilt Bürgermeister Ralf Hechler weiter mit. Die Hilfsgüter seien mit der Sammlung aus Ramstein und aus Bad Grund gut in Riwne angekommen und von dort in die Krisengebiete der Süd- und Ostukraine weitergeleitet worden.

Folgende Hilfsgüter werden diesmal gesammelt: Babynahrung und Windeln, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel in Konservendosen – Linseneintopf, Erbsensuppe, Graupensuppe, Ravioli, Mexikanischer Feuertopf, Serbische Bohnensuppe, Bohneneintopf, Gulasch, Fischkonserven, Wurst- und Fleischkonserven –, Brettspiele für die Zeit im Keller während des Luftalarms (beispielsweise Backgammon, Skat, Schach), Kerzen für nachts, wenn es keinen Strom gibt, Süßigkeiten, saubere nicht kaputte Kuscheltiere, fünf bis zehn Fahrräder, zehn bis 15 gut erhaltene Matratzen, Klapptische/Klappstühle.