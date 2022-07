Über Geschenktüten voller Lebensmittel darf sich die Tafel in Enkenbach-Alsenborn am Mittwoch freuen. Vorbeigebracht werden sie am Vormittag von Mitarbeitern der Firma John Deere.

Mit einem sogenannten „Day of Caring“ möchte das Unternehmen John Deere die Tafeln in Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn unterstützen. Über 300 Mitarbeiter haben laut Firmenangaben in den vergangenen Wochen mehr als 8600 Lebensmitteltüten mit Nudeln, H-Milch, passierten Tomaten, Hygieneartikeln und vielen anderen Waren des täglichen Bedarfs gepackt. Diese werden am Mittwoch, 13. Juli, an die Tafeln überreicht.

Die Aktion ist ein Projekt von John Deere, der gemeinnützigen Organisation Phineo/United Way Germany und der John Deere Stiftung, die den Aktionstag finanziell ermöglicht. „Wir sind stolz auf das starke soziale Engagement unserer Mitarbeiter“, lobt Thomas Peuntner, Personaldirektor bei John Deere, den freiwilligen Einsatz. „Unser Unternehmen fördert das Projekt schon seit einigen Jahren, aber gerade in der aktuellen Situation ist das Engagement und die finanzielle Unterstützung besonders wichtig.“

Rund 250 Bedürftige holen sich bei der Tafel in Enkenbach-Alsenborn Lebensmittel und Kleider ab. Insgesamt engagieren sich rund 25 Ehrenamtliche in dem Verein. Geöffnet sind Lebensmittelausgabe und Kleiderkammer immer dienstags und donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen über das Angebot gibt es telefonisch unter 06303 925513 oder im Internet auf den Seiten www.enkenbach-alsenborner-tafel.de.