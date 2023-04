Über eine Spende von 3670 Euro können sich die Mitglieder des Bürgerbusvereins „Emil“ in Hütschenhausen freuen. Das Geld stammt aus dem Verkauf des Heimatkalenders 2023. „Das ist ein Wahnsinnsergebnis“, sagte Matthias Mahl, Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Vereins, der die Spende im Beisein der ehrenamtlichen Emil-Fahrer in Empfang nahm. Da aktuell darüber nachgedacht werde, das bisherige Fahrzeug gegen eines auszutauschen, das einen leichteren Ein- und Ausstieg insbesondere für die vielen älteren Fahrgäste erlaube, komme die Spende gerade recht. Das Kalenderprojekt mit ins Leben gerufen hat Paul Junker, der gemeinsam mit sieben weiteren Fotografinnen und Fotografen die Motive aufnimmt. Der Erlös aus dem Verkauf wird weitergegeben. An den Bürgerbusverein flossen so in den vergangenen drei Jahren bereits 9000 Euro. Auch 2024 soll es wieder einen neuen Kalender geben.