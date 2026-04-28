Zahlreiche Besucher waren am Wochenende auf dem dritten Mittelalter-Spektakulum in Ramstein-Miesenbach unterwegs. Es gab Stockbrot, Tänzerinnen und Schwertkämpfe.

Sie nennen sich selbst Arachon, Logaan, Morda, Ziegenstolz und Tobsucht, haben ihre Gesichter und Oberkörper mit Ruß verschmiert, ihre langen Haare zu wilden Zöpfen gebunden und erinnern eher an eine Horde Trolle oder Schlimmeres aus den dunkelsten Ecken der Tolkien’schen Mittelerde als an Musiker aus einer beschaulichen Kreisstadt im bayerischen Teil von Schwaben. Mit geradezu brachialer Gewalt hämmert der Schlagzeuger mit dem bezeichnenden Namen Tobsucht beim Intro des ersten Stücks auf die Trommeln, bevor nach acht Takten Morda, der zweite Trommler der illustren Truppe, mit rhythmischen Schlägen ein immer wilderes Tempo vorgibt.

Nach weiteren acht Takten setzen Arachon, Logaan und Ziegenstolz mit ihren mit Hörnern verzierten Dudelsäcken ein. Wie eine entfesselte Urgewalt lässt die Truppe ein ohrenbetäubendes Klanggewitter über ihr Publikum hereinbrechen, das vom ersten Moment an absolut begeistert ist von der Bühnenshow der Truppe. Die fünf Musiker aus Donauwörth bilden zusammen die Mittelalter-Band „Trollfaust“ und gehören zu den echten Szenegrößen, sind am Samstagabend als Top-Act beim Mittelalter-Spektakulum im Ramsteiner Stadtzentrum zu hören.

Das gute Wetter sorgte für einen regelrechten Besucheransturm. Foto: Jürgen Link Es gab zum Beispiel typische mittelalterliche Kost: Stockbrot. Foto: Jürgen Link Die Gruppe „Shabanna Atesh“ aus Homburg beeindruckte mit ihrer Tanzvorführung . Foto: Jürgen Link Nicht wirklich mittelalterlich aber trotzdem interessant: ein Mitarbeiter einer Kaffeerösterei bei einer Röstvorführung. Foto: Jürgen Link Spektakulär waren die Schwertschaukämpfe, die von der Akademie Langen präsentiert wurden. Foto: Jürgen Link Das „Trio Cum Laute“ spielte mittelalterlich angehauchte Musik. Foto: Jürgen Link Durfte nicht fehlen: Billi Braun mit seinen Drachenlikören. Foto: Jürgen Link Erstmal probieren. Foto: Jürgen Link Top-Act des Spektakulums war die Mittelalter-Band „Trollfaust“ aus Donauwörth. Foto: Jürgen Link Das Publikum zeigte sich von der Musik begeistert. Foto: Jürgen Link Die fünf Musiker haben ihre Gesichter und Oberkörper mit Ruß beschmiert. Foto: Jürgen Link Viele gut gelaunte Besucher waren unterwegs. Foto: Jürgen Link Foto 1 von 12

Nicht erst mit dem Auftritt der fünf Mittelalter-Rocker zeigt sich die Ramsteiner Innenstadt hervorragend besucht. Die dritte Auflage des mittelalterlichen Spektakulums avanciert zu einem echten Besuchermagnet. „So viele Menschen wie an diesem Wochenende hatten wir noch nie bei einem unserem mittelalterlichen Spektakel. Schon bei der Eröffnung am Freitag herrschte erfreulicher Betrieb, den ganzen Samstag über war die Innenstadt hervorragend besucht und auch am Sonntag war selbst in den Nachmittagsstunden jede Menge los. Wir sind zufrieden, die Marktbeschicker sind zufrieden und unsere Gäste natürlich auch“, resümiert Cheforganisator Joachim Felka hoch erfreut.

Nach einer gelungenen Premiere 2022 und einem eher verregneten Spektakulum 2024 hat sich die Veranstaltung in ihrer dritten Auflage im Festkalender der Stadt etabliert. „Neben dem außergewöhnlich milden Wetter, das es den Menschen an einem Abend Ende April ermöglicht, in Hemdsärmeln im Freien zu feiern, tragen sicher auch unser Marktangebot und unser Rahmenprogramm zum Erfolg der Veranstaltung bei“, ist Felka überzeugt.

Holzschwerter und Bogenschießen

So war zwischen dem Museum im Westrich, auf dem Marktplatz und bis zum Prometheusplatz mit Bühne und Aktionsfläche jeder Meter Marktfläche belegt, wobei die zahlreichen Standbetreiber einen bunten Mix aus traditionellen mittelalterlich angehauchten Waren und handwerklich hochwertigen Erzeugnissen anboten: von Gürteln, Taschen und allerlei Schmuck bis hin zu mittelalterlichen Gewändern und anderen Ausrüstungsgegenständen.

Auch die kleinen Besucher des Spektakels kamen auf ihre Kosten. Das Marktangebot reichte für sie von Holzspielzeug und Ritterfiguren bis hin zu Holzschwertern, Helmen und Schilden, auch Armbrust- und Bogenschießen wurde für Kinder angeboten.

Viel los auf der Bühne

Für alle mit Hunger und Durst war an den Ständen rund um den Prometheusplatz gesorgt, das Angebot reichte von mittelalterlicher Kost wie Stockbrot und Spanferkel über Flammlachs und Backfisch bis hin zu Crêpes. Als Absacker boten sich die Drachenliköre von Petra und Billi Braun aus Ramstein-Miesenbach an. Von dem in der Mittelalterszene fest verwurzelten Ehepaar war Anfang der 2020er-Jahre die Initiative ausgegangen, ein solches Spektakulum in Ramstein-Miesenbach zu veranstalten. Billi Braun war ähnlich wie Felka ganz aus dem Häuschen wegen der Menschenmassen, die an den drei Tagen in der Ramsteiner City unterwegs waren.

Außergewöhnlich reichhaltig zeigte sich das Unterhaltungsprogramm, das im halbstündigen Rhythmus unterschiedliche Punkte auf der Bühne und der Aktionsfläche vorsah: unter anderem mittelalterliche Musik vom „Trio Cum Laute“, die Tänzerinnen von „Shabana Atesh“, eine Feuershow mit der Feuermaid „Urmen“, Vorführungen der Schwertkampf-Akademie Langen und der Zauberkünstler und „Wegelaberer“ Kalibo.