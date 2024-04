SPD-Bürgermeisterkandidatin Kristina Zick ist auch Spitzenkandidatin für die Wahl zum Gemeinderat Mehlingen am 9. Juni. Die 44-Jährige wurde in der jüngsten Mitgliederversammlung der SPD Mehlingen-Baalborn einstimmig an die erste Stelle der Ortsgemeinderatsliste gewählt, teilt die SPD mit.

Im Gemeinderat stellen die Sozialdemokraten bisher neun von 20 Vertretern. Die OV-Vorsitzende Selina Schaum freute sich über die „sehr gute Mischung“ aus erfahrenen Ratsmitgliedern einerseits, ab er auch über neue und junge Mitstreiter. „Wir haben ein engagiertes Team zusammengestellt, mit Kristina Zick in unserer Mitte!“ Dazu passe auch der Slogan: „Wir wollen KI: Kristina Inside“. Am Samstag, 13. April, ab 10 Uhr, laden die SPD und Kristina Zick zum „Bürgerfrühstück“ ein. Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Mathias Mieves hätten die Bürger Gelegenheit, die Kandidaten der SPD für den Ortsgemeinderat kennenzulernen.

Die Gemeinderatsliste der SPD:

1. Kristina Zick, 2. Heiko Schneider, 3. Selina Schaum, 4. Bernd Wetz, 5. Dagmar Hess, 6. Hartwig Pulver, 7. Jens Niederberger, 8. Michael Kirch, 9. Tanja Denowell-Brentzel, 10. Stefan Nebling, 11. Joachim Pulver, 12. Monika Rettig, 13. Nicole Nebling,14. Ralf Zick, 15. Birgit Liebrich, 16. Waltraud Metz, 17. Alexander Schäfer, 18. Walter Schorr, 19. Angela Ulrich, 20. Johannes Metz.