Das Radwegenetz im Landkreis Kaiserslautern soll weiter ausgebaut, Lücken sollen geschlossen und die Strecken mit den Radwegen in den Nachbarkreisen besser vernetzt werden. Dieser Antrag der SPD-Fraktion im Lauterer Kreistag fand ein positives Echo in den anderen Fraktionen, die das Ansinnen unterstützten.

„Aufgrund des Klimawandels sind alle Kommunen aufgerufen, ihre Infrastruktur so anzupassen, dass eine CO 2 -ärmere Mobilität ermöglicht wird“, heißt es in dem Antrag