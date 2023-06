Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klares Votum für Daniel Schäffner: Alle 37 SPD-Delegierten im Wahlkreis 46 haben den Mackenbacher am Freitagabend in Hütschenhausen einstimmig zu ihrem Bewerber für die Landtagswahl am 14. März 2021 gekürt. Der 38-jährige Diplom-Betriebswirt hat bereits seit 2014 ein Mandat im Mainzer Parlament inne und möchte eine weitere Legislaturperiode „die Stimme der Region“ in der Landeshauptstadt sein.

Schäffner, der im August zum zweiten Mal Vater wird, ist seit 2019 Ortsbürgermeister von Mackenbach, fungiert als Fraktionschef im Verbandsgemeinderat Weilerbach