In Stelzenberg gibt es seit kurzem eine sogenannte Mitfahrerbank. Wer sich als Bürger oder Bürgerin darauf niederlässt, hat gute Chancen, von privaten Autofahrern mitgenommen zu werden. Die Sparkasse Kaiserslautern hat die Wartebank auf Anfrage der Ortsgemeinde gesponsert.

Direkt neben der Bank hängen umklappbare Schilder, auf denen die gewünschten Ziele „Trippstadt“ und „Kaiserslautern“ aufgedruckt prangen. Mitfahrwillige müssen also nur das entsprechende Schild aufklappen – und schon wissen passierende Autofahrer, wohin die Reise gehen soll. „Beinahe für jede Besorgung muss das Dorf verlassen werden, sehr viele Autofahrten werden aber alleine gemacht. Da bietet es sich an, bei Gelegenheitsfahrten nach einem Mitfahrer Ausschau zu halten. Zwar fahren mehrmals am Tage Busse in beide Richtungen, dennoch soll das Mitfahren eine zusätzliche Möglichkeit sein, ein zusätzliches Angebot“, sagte Ortsbürgermeister Fritz Geib. Die wetterfeste Wartebank steht an exponierter Stelle im Dorf steht zwischen Lindenbrunnen und Bürgerhaus. „Das passt gut zu unserem Haus und unserer selbstgewählten Aufgabe, nämlich das Thema Nachhaltigkeit im täglichen Leben Schritt für Schritt umzusetzen“, sagte Patrick Wagner, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Kaiserslautern. Im Frühjahr hatte die Sparkasse bei ihrer Fusionsaktion „Tief verwurzelt in der Region“ einen Seitersbirnbaum in Stelzenberg pflanzen lassen.