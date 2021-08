Direkt am Bahnhof Lampertsmühle-Otterbach in der Lauterstraße steht die neue Geschäftsstelle der Sparkasse Kaiserslautern. Am Dienstag wurde sie eröffnet. Nach einem modernen Konzept sei hier „die Geschäftsstelle der Zukunft“ gebaut worden, sagte Kai Landes, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern.

„Wir setzen ganz klar auf unsere ureigenen Stärken als Sparkassen und vernetzen uns noch stärker vor Ort“, so Landes. Der große Nachbarschafts-Tisch mit sechs Stühlen mitten in der Bank solle beispielsweise künftig als Treffpunkt und zum Austausch aller Bürger – nicht nur der Sparkassenkunden – dienen. „Die Sparkasse ist und bleibt Teil der Nachbarschaft“, bekräftigte Landes. Die einstige Filiale in der Konrad-Adenauer-Straße erfuhr über die Jahrzehnte Um- und Neubauten, bevor man sich vor zwei Jahren für den neuen Standort entschloss.

Geschäftsstellenleiterin Stefanie Höhne hob die Sparkasse als Begegnungsraum und lokalen Treffpunkt für die Menschen hervor. Sie gehe davon aus, dass eine Art „Lebensqualitätscenter“ statt einer Schalterhalle entstehe. Auf rund 180 Quadratmetern sind unter anderem ein SB-Bereich mit 18 Quadratmetern und die offene Filiale mit Servicetheke, Nachbarschaftszone und Besprechungslounge auf gut 90 Quadratmetern entstanden. Parkplätze gibt es vor dem Bahnhofsgebäude und an den Bahngleisen.

Servicegedanke im Vordergrund

Uli Starck, Vorstandsmitglied der Sparkasse, verwies auf die deutlich verstärkte Ausrichtung auf den zentralen Servicegedanken. Selbstverständlich werde es weiterhin Beratungen in flexibel nutzbaren Beratungseinheiten geben. Die Besprechungszimmer stehen allen Kundenbetreuern zur Verfügung, so dass neben Baufinanzierungsberatungen auch Firmen- und Gewerbekunden und Privatkunden hier beraten werden können.

Von den rund 4000 Einwohnern Otterbachs seien ziemlich genau zwei Drittel Kunden der Sparkasse Kaiserslautern, teilt diese mit. Mehr als 30 Millionen Euro hätten sie auf ihren Konten deponiert und zusätzlich rund 16 Millionen Euro auf der „hohen Kante“. Fast 40 Millionen Euro hätten sich die Otterbacher Kunden für Projekte ausgeliehen.