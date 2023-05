Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als unberührbar zu gelten und damit sozial ausgegrenzt zu werden, unter diesem Schicksal leiden in Indien die Angehörigen der untersten Kasten. Diesem Missstand etwas entgegenzusetzen, ist das Ziel von Ute Keller. Die Verbandsgemeinde Landstuhl ehrt sie nun dafür.

Ute Keller (72), naturverbunden, lebt seit 35 Jahren in Trippstadt. Ihre angeborene Leidenschaft für Trekking rund um den blauen Planeten Erde, brachte sie auch in Länder, in denen Menschen,