Die Mehlinger Heide blüht. Daher bietet die Gemeinde jeden Sonntag bis einschließlich 1. September geführte Wanderungen durch das Naturschutzgebiet an. Los geht es immer um 11 Uhr am Parkplatz der Firma Becker, An der Heide 10 in Mehlingen. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind kostenfrei. Anmelden müssen sich Mitwanderer nicht, sie sollten aber trittsicheres Schuhwerk und gegebenenfalls eine Kopfbedeckung tragen. An diesem Sonntag, 11. August, übernimmt Klaus Schaubel die Führung. Und er bietet zu den gleichen Konditionen am Abend desselben Tages noch eine ganz besondere Tour an, nämlich eine Sonnenuntergangswanderung. Sie beginnt um 19 Uhr und dauert rund zweieinhalb Stunden. Hierfür ist eine Anmeldung beim Tourismusbüro Enkenbach-Alsenborn erforderlich. Es ist telefonisch unter 06303 9130 oder per E-Mail an tourismus@enkenbach-alsenborn.de erreichbar. ipf