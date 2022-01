Die Benutzerordnung für Veranstaltungen auf dem Reiserberg/Sonnenuhr sorgt für Diskussionen. Wie sie derzeit ist, kann sie nicht bleiben, meinen Schallodenbacher Ratsmitglieder. Sie fordern mehr Mitspracherecht der Ortsgemeinde.

Die Vorgeschichte: Im Dezember hatte der Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg auf Initiative von Bürgermeister Harald Westrich (SPD) besagte Benutzerordnung beschlossen. Am 13. Januar wurde sie im Amtsblatt veröffentlicht. Auf Gefallen stieß sie offensichtlich nicht. Nun verlangten die Schallodenbacher Ratsmitglieder die ihrer Sitzung am Dienstagabend die Zurücknahme der Publizierung dieser Ordnung.

„Die Verbandsgemeinde bestimmt, was in unserer Gemeinde passiert?“, fragte Ratsmitglied Markus Rösner empört in die Runde. Es könne doch nicht angehen, dass in Zukunft politische Gruppen aller Couleur auf dem Gelände neben den Sandstein-Stelen ihre Veranstaltungen abhielten. „Da kann auf unserer Gemarkung jeder machen, was er will, und wir werden weder informiert noch gefragt.“

„Müll schon jetzt nicht mehr zu übersehen“

Die Ratsmitglieder nahmen in ihrer Aussprache Bezug auf zentrale Passagen der Benutzerordnung: „Der Platz der Sonnenuhr auf dem Reiserberg steht der Allgemeinheit zur Verfügung“, heißt es in dem Text. Aus der Anmeldung einer Veranstaltung bei der Verbandsgemeinde-Verwaltung ergebe sich die Verpflichtung, Verunreinigungen vorm Verlassen des Platzes zu beseitigen. Entstehender Abfall sei beim Verlassen des Platzes mitzunehmen. Eine Strom-und Wasserversorgung bestehe nicht, Toiletten seien nicht vorhanden. Der Betrieb von Lautsprechern nach 22 Uhr sei nicht gestattet.

„Und was heißt das für die Zeit vorher?“, wurde aus den Reihen der Ratsmitglieder gefragt. Das sei nicht geklärt. Und der Müll sei dort jetzt schon nicht zu übersehen. Die Konsequenzen einer nicht vorhandenen Toilettenanlage mochten sich die Ratsmitglieder nicht weiter ausmalen. Auf Antrag von Markus Rösner beschloss der Rat einstimmig, den Widerruf der Veröffentlichung der Benutzerordnung zu verlangen. Außerdem werde um Information und Mitsprache des Rates auf der eigenen Gemarkung gebeten.