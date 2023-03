Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Alten Welt weiß man zukünftig, was die Stunde geschlagen hat. Und das nicht mit Glockenschlägen, sondern auf eine lautlose und naturnahe Art. Am Freitagabend wurde die Sonnenuhr auf dem Reiserberg offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Bereits seit Ende des vergangenen Jahres ist die begehbare Sonnenuhr mit ihren zwölf mehr als zwei Meter hohen Stelen aus Schweinstaler Buntsandstein auf dem Reiserberg zu finden.