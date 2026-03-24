Ein Sondervermögen soll Spielraum schaffen: Die Verbandsgemeinde Landstuhl legt konkrete Vorhaben fest – und will Ortsgemeinden spürbar beteiligen.

Etwa 14,8 Millionen Euro wird die Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl aller Voraussicht nach aus dem sogenannten Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ erhalten. Mit dem Geld will die VG fünf größere Projekte in ihrem Zuständigkeitsbereich finanzieren. Außerdem soll ein Teil an die Stadt Landstuhl sowie die elf Ortsgemeinden in der VG verteilt werden. Über den Verteilungsschlüssel will man im VG-Rat in einer der nächsten Sitzung beraten, allerdings soll die Untergrenze der Finanzspritze auch für die kleineren Dörfer bei 250.000 Euro liegen, um tatsächlich ein Projekt anstoßen zu können.

„Es regnet wieder Geld“, sagte Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, leicht sarkastisch angesichts der Fülle von Förder-, Investitions- und Strukturprogrammen, die es in jüngster Zeit in Rheinland-Pfalz hab. Allerdings habe das aktuelle Sondervermögen gegenüber den bisherigen Förderprogrammen für die Kommunen im Land einige Vorteile. Unter anderem, so erläuterte der Bürgermeister, sei das Sondervermögen auf zwölf Jahre ausgelegt, wodurch längerfristige Planungen möglich seien. „Auch die fünf Maßnahmen, die wir Ihnen heute vorschlagen, sind nicht in Stein gemeißelt. Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden sind nicht gezwungen, die Fördermittel innerhalb kurzer Zeit auszugeben, was der Verwaltung einen enormen Druck nimmt und der Verbandsgemeinde und ihren Ortsgemeinden für die kommenden zwölf Jahre ein gutes Stück Planungssicherheit gibt“, sagte Degenhardt.

Diese Projekte sind geplant

Zwar beinhalte auch das aktuelle Programm konkrete Angaben, für welche Investitionen das Geld ausgegeben werden könne, diese deckten sich aber vielfach mit Projekten, die bei der VG sowieso ganz oben auf der Prioritätenliste potenzieller Investitionen stünden. Dabei habe der Einsatz der Mittel aus dem Sondervermögen unter anderem unter Berücksichtigung der demografischen Veränderungen in Deutschland zu erfolgen, zudem seien bei den Investitionsvorhaben die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu beachten.

Konkret will die Verbandsgemeinde das Geld für den Neubau der Feuerwache in Hauptstuhl, die Grundsanierung oder wahlweise den Neubau der Heidenfels-Grundschule in Kindsbach, die Erweiterungen der Grundschulen in Schopp und „In der Au“ in Landstuhl sowie die Sanierung des Daches der Mehrzweckhalle in Queidersbach verwenden.

Der Bürgermeister nahm Bezug auf die Kritik an hohen Umlagenzahlungen an die Verbandsgemeinde und den Kreis, die bei Haushaltsberatungen in einigen Ortsgemeinden laut geworden war: Das Sondervermögen diene auch dazu, die Ortsgemeinden unmittelbar finanziell zu entlasten. Nicht alle Verbandsgemeinden im Land würden wie die VG Landstuhl einen nicht unerheblichen Teil der Zuwendungen an ihre Ortsgemeinden weiterleiten. „Wir reden hier von einigen Umlagepunkten“, gab der Bürgermeister zu bedenken.