Eigentlich wollte der Kreisverband Kaiserslautern-Land des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Impfkampagne mit eigenen mobilen Impfteams unterstützen, die an den Bürgertestzentren auch die Immunisierung anbieten sollten. Dieses Konzept könne so nun nicht umgesetzt werden, teilte DRK-Geschäftsführer Michael Nickolaus auf Nachfrage mit.

Mehrere Gründe nennt Nickolaus dafür, dass die mobilen Impfteams, bestehend aus einem Art und zwei bis drei Helfern, nun doch nicht ihre Dienste im Landkreis anbieten werden. Zum einen würden sie nun wieder verstärkt in den Senioreneinrichtungen zum Verabreichen der Booster-Impfungen gebraucht. Zum anderen habe ja mittlerweile auch das Impfzentrum in Kaiserslautern wieder geöffnet. Und drittens seien die Ehrenamtlichen des DRK durch das erneut verstärkte Testen stärker als noch vor ein oder zwei Wochen eingespannt. „Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Ehrenamtlichen nicht verbrennen.“

Ein wenig enttäuscht klingt Nickolaus allerdings schon. Es lässt sich erahnen, dass wohl eine höhere Stelle das Konzept, abends für zwei bis drei Stunden weitere Impfstationen anzubieten, abgelehnt hat. Dennoch betont Nickolaus, dass er froh sei, „in das Gesamtkonzept vor Ort eingebunden zu sein“.

Erster Sonderimpftermin am 11. Dezember

Damit meint er, dass immerhin Sonderimpftermine möglich sein werden. Der erste soll laut dem Geschäftsführer am Samstag, 11. Dezember, voraussichtlich in Enkenbach-Alsenborn und in der Stadthalle Landstuhl gemeinsam mit dem Landesverband des DRK angeboten werden. Sobald die Planung dafür konkret sei, werde dieser Termin in den Amtsblättern bekanntgegeben. Nach jetzigem Stand sollen die DRK-Sonder-Impfstationen an diesem Tag ohne Anmeldung aufgesucht werden können.