Die diesjährigen Sommervorstellungen des Schultheaters am Ramsteiner Reichswald-Gymnasium wurden in der vergangenen Woche durch den Kurs „Darstellendes Spiel I“ unter der Leitung von Heike Lazer eröffnet.

Auf dem Programm stand das Stück „Tod im Team“ von Bernd Storff. Viel Applaus ernteten die Schüler für die Darstellung der Geschichte rund um eine mehr oder weniger erfolgreiche Theatergruppe, die auf dem Weg zu einer Teambuilding-Veranstaltung ist, als ihr Tourbus mit einer Panne liegenbleibt. Mitten im Wald und ohne Netzempfang müssen sie ihr Lager aufschlagen. In dieser Krise treten vermehrt Spannungen in der Gruppe auf: Die überdrehte Influencerin dokumentiert fast jeden Moment, dem Regisseur droht alles zu entgleiten. Nur der Coach bewahrt einen kühlen Kopf. Aber dann sorgen ein Mordanschlag und weitere Morde für Panik in der Gruppe. Das exzentrische Verhalten der Gruppenmitglieder macht die Aufklärung der Verbrechen zu einem schwierigen Puzzlespiel, bei dem das Publikum mitraten durfte: Wer ist der Mörder?