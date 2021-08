Lernen statt faulenzen heißt es am Ende der Sommerferien in diesem Jahr für einige hundert Schüler im Kreis Kaiserslautern. In allen Verwaltungen werden derzeit die Anmeldungen für die Sommerschule entgegengenommen. Vom 3. bis 7. und vom 10. bis 14. August öffnen sich ihre Pforten.

Die Sommerschule, die in den letzten beiden Ferienwochen stattfindet, ist ein Angebot des Landes Rheinland-Pfalz. Schüler der Klassenstufen eins bis acht, die während der coronabedingten Schulschließungen mit dem Lernen von zuhause aus nicht gut zurechtkamen, erhalten dort Nachhilfe in Deutsch und Mathematik. Die Teilnahme ist freiwillig und pro Schüler eigentlich auf eine Woche beschränkt. Wo die Kapazitäten es aber hergeben, können Kinder und Jugendliche auch zwei Wochen täglich drei Stunden zum Unterricht kommen. Im Kreis Kaiserslautern laufen derzeit die Vorbereitungen für die Sommerschule auf Hochtouren.

Wie viele Anmeldungen gibt es?

Bislang liegen den Verbandsgemeindeverwaltungen und der Kreisverwaltung nur Interessensbekundungen vor. 576 Schüler könnten sich demnach im Kreis Kaiserslautern vorstellen, an der Sommerschule teilzunehmen. Um daraus eine verbindliche Anmeldung zu machen, müssen die Eltern noch einmal aktiv werden und sich an die jeweilige Verwaltung wenden. Der Anmeldeschluss variiert, in Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Weilerbach ist es der 17. Juli, in Enkenbach-Alsenborn der 21., in Otterbach-Otterberg der 24. und in Ramstein-Miesenbach der 31. Juli. Die Anmeldungen für Schulen in kompletter oder teilweiser Trägerschaft des Kreises, also Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen, laufen über die jeweiligen Verbandsgemeinden, in denen sich die Schulen befinden.

Wo findet der Unterricht statt?

In fast allen Verbandsgemeinden (VG) wird das Angebot für alle Jahrgangsstufen an einer Schule gebündelt. In Bruchmühlbach-Miesau ist das die Adam-Müller-Realschule plus, in Landstuhl findet die Nachhilfe in der Grundschule In der Au statt, in Otterbach-Otterberg besuchen die Kinder die Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim, in Ramstein-Miesenbach die Realschule plus Am Reichswald und in Weilerbach die Grundschule Rodenbach.

Einzige Ausnahme ist die VG Enkenbach-Alsenborn, dort wird die Sommerschule auf vier Standorte aufgeteilt, um möglichst kurze Wege für die Schüler zu gewährleisten. Unterrichtet wird dort an der Josef-Guggenmoos-Grundschule in Enkenbach-Alsenborn, an der Münchhof-Grundschule in Hochspeyer, an der Grundschule Mehlingen sowie an der Integrierten Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn.

Wer übernimmt den Unterricht?

Für die VG Ramstein-Miesenbach hätten sich vorwiegend Lehramtsstudenten und Schüler der Oberstufe gemeldet, sagt Beigeordneter Marcus Klein. Das trifft ebenso für die VG Bruchmühlbach-Miesau zu, wie Bürgermeister Erik Emich bestätigt. In der VG Landstuhl sind auch pädagogische Fachkräfte, die bereits an Schulen im Einsatz sind, darunter. „Wir haben auch auf Qualifikation, Erste-Hilfe-Ausbildung und Erfahrung in der Jugendarbeit geachtet“, berichtet Brigitte Wilhelm, die dortige Fachbereichsleiterin für Soziales, Schulen und Kultur. Grundsätzlich müssen alle, die sich gemeldet haben, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Auf der Liste der Freiwilligen für den Kreis Kaiserslautern stehen außerdem Referendare, Lehrkräfte und Mitarbeitende an einer betreuenden Grundschule.

Gibt es genügend Freiwillige?

Ja. Rund 200 Personen umfasse die Liste der Freiwilligen, sagt Marcus Klein. Aus der Anzahl der angemeldeten Schüler und der Regelgruppengröße von zehn Personen ergibt sich dann, wie viele Ehrenamtliche davon jeder VG und dem Kreis zugeteilt werden. Die Kommunen können mitentscheiden, wen sie einsetzen. Teilweise laden sie die Freiwilligen vorab ein, damit diese sich und die Räumlichkeiten kennenlernen.

Wer unterstützt die Kursleiter bei pädagogischen Fragen?

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium verspricht: Die Kommunen müssen für die Sommerschule nur die Gebäude zur Verfügung stellen, mit Inhalt wird sie vom Land gefüllt. Ganz stimmt der Satz nicht, da ja die Anmeldungen nun über die Kommunen laufen, aber die pädagogische Betreuung der Lehrenden soll zentral übernommen werden. Ab dem 23. Juli ist das Pädagogische Landesinstitut in Speyer über eine Hotline für die Freiwilligen erreichbar. Außerdem erhalten die Ehrenamtlichen Lernmaterialien vom Land, die auch auf der Internetseite www.bm.rlp.de zu finden sind.

In der VG Enkenbach-Alsenborn besteht außerdem die Möglichkeit, dass sich die Freiwilligen vor ihrem Dienst mit den Schulleitern über die angemeldeten Kinder austauschen, um so die Nachhilfe an den Bedarf besser anzupassen.

Zwar keine inhaltliche, aber eine sozialpädagogische Unterstützung können die Kursleiter in der VG Ramstein-Miesenbach vom dortigen Jugendbüro, über das auch die Anmeldungen laufen, erbitten.

Welche Hygienemaßnahmen gelten?

Ab dem 1. August gilt das überarbeitete Hygienekonzept für Schulen in Rheinland-Pfalz, das auch nach den Sommerferien greift. Personen mit Krankheitssymptomen dürfen demnach die Schulen nicht betreten. Körperkontakt sollte vermieden, die Husten- und Niesetikette eingehalten werden. Die Maskenpflicht gilt in den Klassenräumen nicht mehr – bislang war sie nur am eigenen Sitzplatz aufgehoben –, sondern nur noch in Gängen, Treppenhäusern, Mensen (dort nicht am Platz) und Aulen. Intensives Lüften mindestens alle 45 Minuten, wenn möglich häufiger, wird empfohlen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern sollte dort eingehalten werden, wo dies möglich ist. Der Schulgemeinschaft wird nahegelegt, die Corona-App zu nutzen.

Werden Schulbusse eingesetzt?

Nein. Die Familien sind selbst dafür verantwortlich, dass die Sommerschüler zur Schule kommen und von dort wieder abgeholt werden.

Welche Kosten entstehen?

Das Land stellt für die Sommerschule 500.000 Euro zur Verfügung. Darin sind etwa die Aufwandsentschädigungen für die Unterrichtenden enthalten.

Die Verbandsgemeinden müssen vor allem mehr Geld als üblich für die Reinigung der normalerweise in den Ferien geschlossenen Schulgebäude einkalkulieren. Außerdem müssen Hausmeister vor Ort sein, wodurch ebenfalls erhöhte Kosten entstehen. Zudem bindet die Organisation im Vorfeld Personal. In Landstuhl etwa seien zwei Leute ihrer Abteilung derzeit fast ausschließlich mit dem Thema Sommerschule befasst, teilt Brigitte Wilhelm mit.

Wie hoch die Kosten am Ende genau sein werden, lässt sich für die meisten Verwaltungen noch nicht abschätzen. Die VG Landstuhl rechnet aber beispielsweise mit rund 2000 Euro zusätzlich.

Den Eltern entstehen keine Kosten.

Info